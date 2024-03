One Piece: Die mächtigste Form von Ruffy wird jetzt noch stärker – Trotzt sogar den Gesetzen der Physik

Im aktuellen Manga-Kapitel von One Piece tobt ein Kampf zwischen Ruffy und der Weltregierung. Um gegen die starken Gegner zu bestehen, zeigt Ruffy, was Gear 5 so alles kann und wie es scheint, gibt es dabei keine Grenzen.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel enthält Spoiler aus Kapitel 1111. Wer das Kapitel noch lesen will, sollte sich den Beitrag später anschauen.

Gegen wen kämpft Ruffy aktuell?

Im Manga ist die Stohhutbande aktuell auf Egghead Island bei Dr. Vegapunk

Wegen Dr. Vegapunk sind aktuell auch die CP0 mit Rob Lucci und die Marine mit Kizaru auf der Insel

Der Wissenschaftler will ein großes Geheimnis veröffentlichen, weswegen hohe Tiere der Weltregierung auftauchen, gegen die Ruffy nun kämpft

Ruffys Gegner sind gefährlicher als alles, was man vorher gesehen hat. Deswegen zeigt er auch endlich, was Gear 5 alles kann und wie es scheint, entwickelt sich die Teufelsfrucht stetig weiter.

Das Opening zum aktuellen Arc seht ihr hier:

Aktuell geht es auf Egghead Island heiß her. Die 5 Weisen sind aufgetaucht und versuchen, mit ihren Teufelsfrüchten, die sie in mythologische Monster verwandeln, Ruffy, Vegapunk und Co. aufzuhalten. Auch ein Buster Call wurde aktiviert und es herrscht Chaos. Immerhin sind die Riesen aufgetaucht und helfen Ruffy.

Ruffy kämpft derweil gegen die Weisen und nutzt dabei seine Frucht auf interessante Weise. In einem Panel nimmt Ruffy einen Baum und verwandelt ihn, samt Farbe und Form, in einen riesigen Baseballschläger.

Dabei sehen wir wieder die Gear-5-typischen Ausdrücke mit herausschießenden Augen. Seine Fähigkeiten erinnern dabei an Cartoon-Kämpfe, wie beispielsweise in Tom und Jerry. Hierbei ist aber interessant, was seine Fähigkeit genau kann.

Schon öfter wurde in der Serie über erwachte Teufelsfrüchte gesprochen. Diese sollen die Umgebung mit ihrer Fähigkeit manipulieren können. Bei Ruffy geht das aber weiter, er kann mehr als einfach die Umgebung zu Gummi zu machen. Der Gummimensch kann die Realität manipulieren, Gegenstände verwandeln und eigentlich alles tun, was er sich vorstellen kann.

Mittlerweile weiß man, dass Ruffy nicht die Gummi-Frucht, sondern die Nika-Frucht hat. Der Sonnengott Nika ist in der One-Piece-Welt das Symbol für Freiheit. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Ruffys Fähigkeiten sogar unbegrenzt sind und er eben die Freiheit hat, alles zu machen, was er will.

Und das ist erst der Anfang. Ruffy hat die Form noch nicht lange, deswegen kann man gespannt sein, was Ruffy noch alles mit seiner Fähigkeit manipulieren kann. Diese Kraft wird Ruffy auch brauchen, denn laut seiner eigenen Aussage sind die 5 Weisen unsterblich. In Pirate Warriors 4 kann man mittlerweile auch Gear-5-Ruffy spielen, doch er ist nicht der stärkste Charakter: One Piece Pirate Warriors 4: Entwickler verraten, wer der stärkste Charakter im Spiel ist – Es sind weder Shanks noch Ruffy