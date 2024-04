„Der Lüfter macht zu viel Lärm“ – Nutzer steckt eine Schere in sein PC-Netzteil, entsetzt alle mit der Idee

Der Durchschnittsmensch sollte anhand des Netzkabels, das von der Wand in den Computer führt, erkennen können, dass es wahrscheinlich keine gute Idee ist, Metallgegenstände hineinzustecken. Könnte nur an mir liegen, aber das ist meiner Meinung nach einfach dumm.

Gegenüber dem Techniker gab der Nutzer an, den Computer nicht regelmäßig einzuschalten. Er benötige ihn maximal eine Stunde am Tag, um alltägliche Dinge wie E-Mails checken zu erledigen. Aufgrund der eher geringen Nutzung des Rechners schien diese Lösung für ihn in Ordnung zu sein.

Die Gefahr, die durch sein unvorsichtiges Handeln entstanden ist, soll der Nutzer schlicht nicht erkannt haben. Als er seinen Computer zeigte, sagt er lediglich: „Oh, und der Lüfter macht Geräusche, also habe ich das hier hingelegt“ (via Reddit) .

