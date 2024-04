Pokémon GO: So entwickelt ihr Wadribie für die Sammler-Herausforderung „Käferkrabbelei“

Ich habe das Spiel 2015 gekauft und seitdem nicht mehr viel gespielt. Am 31. März 2024 habe ich mich an den PlayStation-Support gewandt, um eine Rückerstattung zu erhalten, weil das Spiel nicht mehr funktionierte, und zu meiner Überraschung wurde es tatsächlich zurückerstattet.

Was hat der Spieler gemacht? Ubisoft hatte das Online-Rennspiel „The Crew“ am 1. April 2024 eingestellt und die Server abgeschaltet . Gleichzeitig zog die Firma das Spiel aus dem PlayStation Store und anderen digitalen Stores zurück, in denen es verfügbar gewesen war.

