MediaMarkt und Saturn rabattieren noch für kurze Zeit die Mehrwertsteuer auf fast alles und so bekommt man auch die Nintendo Switch OLED vergleichsweise günstig.

Durch die aktuelle Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn ist die Nintendo Switch OLED aktuell um über 50 Euro günstiger zu bekommen und das sogar in verschiedenen Farben.

So günstig war die beliebte Nintendo-Konsole bisher nur selten zu haben, doch ihr müsst schnell sein: Die Aktion läuft nur noch bis Montag, den 10. Juni, um 9 Uhr. Den Preisrabatt sieht man im Warenkorb.

Das bietet die Nintendo Switch OLED und so gut ist sie

Die Nintendo Switch OLED bietet gegenüber dem Standardmodell eine ganze Reihe von Verbesserungen:

größerer 7-Zoll-Bildschirm mit farb- und kontraststarkem OLED-Panel

Switch-Dock verfügt über einen LAN-Anschluss

stabilerer, breiter Kickstand zum Aufstellen im Tabletop-Modus

64 GByte statt 32 GByte Speicherplatz

bessere Lautsprecher

In den Rezensionen bei MediaMarkt kommt das aktualisierte Modell der Konsole gut an und hat in über 300 Bewertungen durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen erhalten.

Dabei werden fast alle Aspekte der Nintendo Switch OLED gelobt. Lediglich die Größe des Speicherplatzes wird vereinzelt bemängelt, aber dieser lässt sich bekanntlich per Speicherkarte erweitern.

Auch Mein-MMO-Autor Benedikt Schlotmann ist von der aktuellen OLED-Variante überzeugt und bevorzugt sie gegenüber dem Standardmodell:

Seit ich auf der Switch OLED gespielt habe, würde ich (fast) keinem mehr raten, die normale Switch zu kaufen

Nintendo Switch OLED für 284,88 Euro statt 339 Euro bei MediaMarkt (Farbe im Shop auswählbar)

