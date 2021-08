Nur bis 20 Uhr: Xiaomi-Sale bei Media-Saturn mit Smartphones, TVs & Co.

Darüber hinaus sind wie eingangs erwähnt auch noch weitere Xiaomi-Artikel teils stark reduziert, wie etwa der unter anderem in 43 Zoll erhältliche UHD-Fernseher Xiaomi Mi TV P1 43 zum Tiefstpreis von 386,75 Euro statt 455 Euro . Um 20 Uhr am 08.08. ist die Aktion dann jedoch vorbei.

Redmi-Handys definierten sich bisher vor allem über den Preis. Das Redmi Note 10 Pro stößt hier in neue Bereiche vor. Tempo und Ausstattung kennt man so zwar schon, aber das knackige OLED-Display verpasst dem Redmi einen Schub, der möglicherweise nicht nur in Konkurrenz zu Samsung, sondern auch zu den teureren Mi-Modellen tritt, die als T-Modelle zwar sehr schnell sind, aber mit einem LCD vorliebnehmen müssen. Zwar ist LCD nicht automatisch schlecht, aber OLED ist fast immer automatisch besser.

So gut ist der Preis: Mediamarkt.de und Saturn.de bieten das Smartphone aktuell mit 15 Prozent Rabatt für nur 237,15 Euro statt 279 Euro UVP und damit so günstig wie noch nie an.

Insert

You are going to send email to