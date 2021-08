Top-SSD zum aktuellen Bestpreis mit Steam-Gutschein bei Cyberport.de

Mit bis zu 7.000 MB/​s lesend und 5.300 MB/​s schreibend gehört die WD Black SN850 von Western Digital im M.2-Format via PCIe 4.0 zu den schnellsten SSDs am Markt und richtet sich vor allem an Enthusiasten.

Nur bei Cyberport.de gibt es jedoch eine Steam-Guthabenkarte über 20 Euro dazu, was den Preis letztlich entsprechend weiter drückt. Wer ohnehin alsbald wieder einen Spielekauf plant, kann hier also entsprechend sparen.

