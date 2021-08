Kleine Gaming-Maus von Razer aktuell zum Hammerpreis bei OTTO.de

Mit der Razer DeathAdder V2 Mini hat OTTO.de aktuell eine besonders handliche und leichte Gaming-Maus so günstig wie noch nie im Angebot.

So gut ist der Preis: Die Razer DeathAdder V2 Mini gibt es aktuell auf nicht näher bestimmte Zeit für nur 17,06 Euro zuzüglich Versandkosten statt 59,99 Euro UVP bei OTTO.de.

Laut Preisvergleich war sie seit der Markteinführung im Sommer 2020 nicht so günstig zu haben und startet bei anderen Händlern auch günstigstenfalls erst ab 38,88 Euro.

Das bietet die Razer DeathAdder V2 Mini: In erster Linie tut sich die kabelgebundene Maus als verkleinerte Version der normalen DeathAdder V2 durch ihre besonders kompakten Abmessungen von nur 6,5 x 3,9 x 11,4 Zentimeter und ein Gewicht von gerade mal 62 Gramm (ohne Kabel) hervor.

Darüber hinaus verfügt das Modell über sechs Tasten in robuster mechanisch-optischer Bauweise, bis zu 8.500 dpi Sensor-Auflösung, RGB-Beleuchtung, Onboard-Speicher, Textilkabel und ein beiliegendes Grip-Tape-Set zum optionalen Aufkleben auf die Maustasten für mehr Halt.

Technische Eckdaten:

Das sagen die User: In fünf Rezensionen auf OTTO.de hat die Maus durchgehend 5 von 5 Sternen erhalten, ohne dass es Kritik gibt.

Gelobt wird vor allem die geringe Größe, das Preis-Leistungs-Verhältnis und auch die gegebene Funktionalität beim Betrieb an einer PlayStation 5.

Im Test: Die Webseite Gamezoom.net hatte die Razer DeathAdder V2 Mini auf dem Prüfstand, wobei die Wertung letztlich mit 10 von 10 Punkten ausfiel.

Die neue DeathAdder V2 Mini ist nahe der Perfektion. Für faire 60 Euro liefert das bekannte Gaming-Gear-Unternehmen Razer einen überzeugenden Lightweight-Mouse ab, der vor allem Personen mit kleinen Händen glücklich machen wird. Der Nager punktet aber auch mit einem präzisen Sensor, erstklassigen Switches und einer übersichtlichen Software.

Als Doppel-Highlight fungiert die gewohnt gute DeathAdder-Form in Kombination mit den optionalen Grip-Tapes (besserer Grip beim Zocken). Last but not least: Auch die hohe Gleitfähigkeit, das flexible Datenkabel und die anpassbare RGB-Beleuchtung wissen zu gefallen.