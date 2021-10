Jetzt kaufen sich Scalper auch die Nintendo Switch OLED – So viel teurer ist sie nun

Spätestens am 26. November dürfte es dann so richtig losgehen. Dann ist nämlich Black Friday in den USA und gilt hier als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. Und vor Weihnachten ist es nicht unüblich, dass die Preise noch einmal steigen.

Was kostet die Nintendo Switch OLED? Der offizielle Verkaufspreis von Nintendo liegt bei 359 Euro. Der Preis ist damit 60 Euro über dem normalen Modell mit LCD. Die normale Nintendo Switch bekommt ihr derzeit für rund 300 Euro. Ob sich die OLED-Version für euch lohnt, könnt ihr in unserer umfangreichen Testübersicht nachlesen:

Was sind Scalper? Scalper sind Personen, die häufig mit technischen Hilfsmitteln Produkte kaufen, bevor andere diese kaufen können. Anschließend werden die Produkte deutlich teurer an Personen weiter verkauft, die keins bekommen haben. Die Strategie funktioniert jedoch nur, solange eine Knappheit für ein bestimmtes Gut herrscht.

Am 8. Oktober ist die Switch OLED offiziell in den Handel gestartet. Es handelt sich um ein leicht verbessertes Modell der normalen Nintendo Switch , doch mittlerweile bekommt ihr sie kaum noch irgendwo.

