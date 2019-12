Darum lohnt es sich Hardware nach Weihnachten zu kaufen

Viele Hardware-Hersteller nutzen das Weihnachtsgeschäft, um Neuheiten zu veröffentlichten. Wir haben uns deshalb angeschaut, welche Hardware sich besonders lohnt und verraten euch, warum man mit dem Kauf bis nach Weihnachten warten sollte.

Darum lohnt sich der Kauf nach Weihnachten: Vor Weihnachten steigen wegen der Neuheiten die Preise der Hardware. Nach Weihnachten fallen die Preise dann bis Neujahr häufig wieder.

Wer also kein Weihnachtsgeschenk sucht, sondern sein Weihnachtsgeld ausgeben möchte, der sollte sich vor allem nach Weihnachten nach guten Angeboten umsehen.

Welche Hardware lohnt sich 2019?

Im Folgenden wollen wir euch ein paar Tipps vorstellen, welche Hardware sich nach Weihnachten lohnt und welche man im Auge behalten sollte. Diese Hardware stellen wir euch vor:

Prozessoren von Intel und AMD

Preis-Leistungs-Tipps für Grafikkarten für Full HD

Preis-Leistungs-Tipps für Grafikkarten in WQHD

Beste Prozessoren Preis-Leistung 2019

AMD oder Intel? Wir stellen euch die besten Tipps vor

Welche Prozessoren sich am meisten lohnen, das wollen wir euch im folgenden Abschnitt vorstellen. Zu den Tipps gehört sowohl ein Prozessor von AMD als auch ein Prozessor von Intel.

Preis-Leistung 2019: AMD Ryzen 5 3600

Die neuen Ryzen-Prozessoren gelten mittlerweile als Preis-Leistungs-Tipp für fast alle Leistungsklassen. Besonders empfehlenswert ist hier der AMD Ryzen 5 3600.

Es handelt sich beim AMD Ryzen 5 3600 um einen Sechskerner, der 12 Threads berechnen kann und mit 3,6 GHz (4,1 im Boost) taktet.

Das sagen die Tester

Die Gamestar sieht im Ryzen 5 3600 ein sehr faires Angebot. So schreibt sie im Test: „Der Ryzen 5 3600 liefert jede Menge Spiele- und Anwendungsleistung zum sehr fairen Preis.“

Computerbase sieht es sehr ähnlich. So schreiben die Tester, „Für 200 Euro ist am Komplettpaket Ryzen 5 3600 in naher Zukunft dennoch kaum ein Vorbeikommen.“

Preis-Leistung 2019: Intel I5-9400F

Die Alternative zum Ryzen 5 3600 aus dem Hause Intel ist der Intel I5-9400F. Mit diesem Prozessor bietet Intel einen schellen Prozessor für unter 200 Euro und außerdem den schnellsten Intel-Sechskerner in diesem Preisbereich.

Der Sechskerner bietet 2,9 GHz im Grundtakt (und 4,1 GHz im Boost) und kann mit seinen sechs Kernen maximal sechs Thread verarbeiten.

Das sagen die Tester

Im Test erklärt Computerbase: „In Spielen wiederum sind Intels CPUs noch einen Hauch schneller“ als die AMD-Prozessoren. Hier muss aber jeder Käufer selbst entscheiden, ob er AMD oder Intel wählt.

Beste Grafikkarten 2019 für Full HD

Welche Grafikkarten lohnen sich zum Ende des Jahres für User, die zocken wollen? Wir stellen euch die beiden Preis-Leistungs-Tipps im Full-HD Bereich von AMD und Nvidia vor.

Gaming in Full HD: Radeon RX 580

Die mittlerweile sehr günstige Radeon RX 580 von AMD ist immer noch ein Preis-Leistungs-Tipp. Besonders empfehlenswert ist hier die Asus ROG Strix Radeon RX 580. Mit dieser Grafikkarte lassen sich alle Titel problemlos in Full-HD spielen, sogar WQHD ist mit Abstrichen möglich.

Das sagen die Tester

Notebookcheck.com schreibt im Test, dass die Karte sich primär an User richte, die in Full-HD spielen wollen. Die Karte biete außerdem neben einer guten Kühlung auch eine nette RGB-Beleuchtung. Nachteil sei vor allem, dass die Karte relativ groß und unter Last auch laut werden könne.

Die Tester der Gameswelt erklären in ihrem Fazit, dass es sich bei der Radeon RX 580 von Asus um eine starke Karte für Fulld HD und auch noch um eine preiswerte Lösung für 1440p handle. Die Karte könne aber unter Last durchaus laut werden und wer überwiegend in 1440p spielen wolle, der sollte ruhig mehr Geld in eine schnellere Karte investieren.

Gaming in Full HD: Geforce GTX 1660 Super

Die Alternative zur RX 580 aus dem Hause Nvidia ist die GeForce GTX 1660 Super. Ein besonderer Tipp ist hier die GeForce 1660 von KFA2, die sich in Tests als solide Grafikkarte entpuppt.

Das sagen die Tester

So schreibt beispielweise PCMax in seinem Test:

Die GeForce GTX 1660 von KFA2 ist ein solider Pixelbeschleuniger, der besonders im FullHD-Bereich und bei nicht allzu fordernden Spielen auch bei QHD-Auflösung seine Stärken zeigt. Test von PCMax

Auch Notebookcheck.com bewertet die Grafikkarte von KFA2 als „gute Grafikkarte, welche selbst aktuellste Titel flüssig auf den Bildschirm bringt. Bei der genutzten Auflösung sollte man sich aber auf 1.080p beschränken.“ Unter Last würde die Karte aber sehr laut werden und bietet von Hause aus nur wenig Ausstattung und wenig Anschlussmöglichkeiten.

Leistungsmäßig liegt die 1660 Super knapp vor der RX 580 von AMD, kostet dafür aber auch etwas mehr.

Beste Grafikkarten 2019 für WQHD

Kaufe ich bei WQHD lieber Nvidia oder greife ich doch zu AMD? Der größte Unterschied ist hier Raytracing, welches aktuell nur Nvidia offiziell unterstützt.

Mit WQHD (1440p) werden deutlich höhere Auflösung über Full HD bezeichnet. Für eine ordentliche Darstellung benötigt man aber auch dementsprechend mehr Leistung als für Full HD. Wir stellen euch die besten Custom-Designs für WQHD von AMD und Nvidia vor.

Der wichtigste Unterschied zwischen Nvidia und AMD ist nicht zwingend die Leistung, sondern die Technik: Nvidia bietet bei seinen teuren Grafikkarten Raytracing-Support, den AMD erst für 2020 angekündigt hat.

Gaming in WQHD: Radeon RX 5700

Im WQHD-Bereich ist von AMD besonders das Custom Design von PowerColor, die Radeon RX 5700 Red Dragon, empfehlenswert.

Für den durchschnittlichen Gamer, der in WQHD zocken will, lohnt sich der Aufpreis auf die X-Variante der RX 5700 nur selten.

Das sagen die Tester

Computerbase bezeichnet die Radeon RX 5700 Red Dragon als bestes Custom-Design der RX 5700. Im Test zeigt sich die Grafikkarte minimal schneller als das Referenzmodell, ist aber deutlich leiser. Nur der Einbau erweist sich aufgrund vieler scharfkantiger Ecken als schwierig.

Die Tester von Techpowerup zeigen sich ebenfalls von der Radeon RX 5700 Red Dragon überzeugt. Der Preis sei fair und es gebe keinen Grund mehr das Referenzmodell zu kaufen, dass deutlich lauter sei und weniger Leistung biete.

Auch der Kauf einer RTX 2060 Super sei nur dann noch empfehlenswert, wenn man unbedingt Raytracing-Support haben wolle, ansonsten sei die Preis-Leistung der Radeon RX 5700 Red Dragon einfach besser.

Gaming in WQHD: GeForce RTX 2070 Super

Die GeForce RTX 2070 Super setzt wie alle Nvidia-Karten mit RTX auf Raytracing, der wichtigste Unterschied zu Konkurrenz von AMD. Die 2070 Super – Karten setzen weiterhin auf die bewährte Turing-Architektur.

Besonders empfehlenswert ist die MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio.

Das sagen die Tester

So erklärt Techstage.de in seinem Fazit:

Wer sich heute für eine RTX 2070 Super entscheidet, macht in keinem Fall etwas falsch. Die Karte ist nicht nur für aktuelle Spiele schnell genug, sondern hat auch noch ordentlich Ressourcen, um kommende Kracher in hoher Auflösung und (fast) allen Details flüssig darzustellen. Techstage.de über die RTX 2070 Super von MSI im Fazit.

Auch Guru3D stellt fest, dass die Grafikkarte genug Leistung bis Ultra HD besitze. Mit aktiviertem Raytracing sei bis WQHD ebenfalls noch problemlos möglich. Eine gute Kühlleistung komplettiert das Paket. Von Nachteil sei vor allem der teure Preis, dafür gebe es aber Raytracing und mehr als genügend Leistung für die Zukunft.

Ob und wann sich das Upgrade auf Ryzen 3000 von AMD lohnt, das haben wir für euch in diesem Artikel unter die Lupe genommen: