Am 17. Juli 2022 postete der Streamer Arab einen Clip von der TwitchCon, in dem eine Cosplayerin berichtete, ein Angestellter habe ihr Schwert zerbrochen. Der Clip ging schnell viral, doch viele entdeckten Ungereimtheiten in der Geschichte. Nun meldete sich die Betroffene zu Wort.

Der Hintergrund der Geschichte:

Arab berichtete seinen Followern live von der TwitchCon EU, als er die deutsche Streamerin Nikachu erkannte, mit der er sich am Vortag unterhalten hatte

Auf die Frage, warum sie diesmal nicht im Kostüm erschienen sei, erzählte sie, ein Mitarbeiter habe ihr Schwert zerbrochen.

Der Clip ging viral, doch neben Mitgefühl kamen auch Zweifel an der Authentizität der Geschichte auf

Nun veröffentliche Nikachu ein Statement auf ihren Instagram- und Twitch-Kanälen, um einige Dinge klarzustellen

Nikachu streamt gerne das Spiel The Witcher 3 und hatte sich als eine der Figuren, Ciri, verkleidet. In Polen konnte man sich sogar zum Witcher ausbilden lassen.

Diskussionen um Wahrheitsgehalt

Warum sollte jemand so etwas tun? Jeder, der sich schonmal mit Cosplay beschäftigt hat, weiß, wie viel Arbeit und Herzblut in so einem Kostüm stecken können. Dementsprechend zeigten sich viele schockiert von der scheinbar mutwilligen Zerstörung.

Doch schnell kamen auch erste Zweifel an der Geschichte auf. Die gelassene Reaktion der Cosplayerin sei nicht glaubhaft, von der erwähnten Wut und Traurigkeit fehle im Video jede Spur.

Außerdem fiel es manchen schwer zu glauben, dass ein Mitarbeiter grundlos das Eigentum eines Gastes zerstören und somit seinen Job riskieren würde. Schließlich hatte Arab selbst im Stream geäußert, man solle den Verantwortlichen feuern lassen.

Als Usern dann auch noch vermeintliche Widersprüche in den Aussagen der Cosplayerin auffielen, mehrten sich die Zweifel, was die Betroffene wohl zu einer Klarstellung veranlasste.

So reagiert die Streamerin

Als Reaktion auf den viralen Clip startete Nikachu am 18.07.2022 einen Stream, in dem Zuschauer die ganze Geschichte erfahren sollten. Dieser wurde am nächsten Tag noch um einen Post auf Instagram ergänzt.

Das ist Nikachus Version des Vorfalls

Was ist das für ein Schwert? Bei dem Schwert handelt es sich wohl genau genommen nur um eine hölzerne Schwertscheide. Daran befestigt war ein Schwertgriff aus dem 3D-Drucker. Somit konnte Nikachu für ihr Ciri-Cosplay das Waffenverbot auf der TwitchCon umgehen.

Dieses Schwert sei von der Security am Eingang geprüft und genehmigt worden. Dabei hätten die Mitarbeiter es auch getestet. So leicht habe der Griff sich also nicht lösen lassen.

Wie wurde es zerbrochen? Als die Streamerin auf der Toilette ihre Wasserflasche auffüllen wollte, bereitete ihr jedoch ein ganz anderer Teil des Kostüms Probleme: Die Sensoren der Wasserhähne hätten aufgrund ihrer Lederhandschuhe nicht reagiert.

Daraufhin habe sie das Schwert abgestellt, um sich von einer anderen Frau helfen zu lassen. Währenddessen hätten auch zwei Reinigungskräfte den Waschraum betreten, denen sie jedoch keine weitere Beachtung geschenkt habe.

Als sie beim Befüllen der Flasche einen Blick in den Spiegel warf, habe sie dann gesehen, wie die Mitarbeiter mit ihrem Schwert hantiert hätten. Daraufhin habe sie ihnen zugerufen, dass es ihr Schwert sei und sie aufhören sollten.

Nikachu gehört noch nicht zu den erfolgreichsten Streamern, wer aber dabei ist, seht ihr in unserem Video:

Weitere Videos Mehr Videos für dich Twitch: Wer waren eigentlich die ersten erfolgreichen Streamer?

Die Mitarbeiter hätten den Raum zwar schnell verlassen, da sei es aber schon zu spät gewesen. Die Cosplayerin habe ihr Schwert nur noch in zwei Teilen vorgefunden und habe die Täter aufgrund ihres Kostüms auch nicht mehr einholen können.

Im Anschluss habe sie sofort die Security verständigt. Man habe die betreffenden Mitarbeiter auch ausfindig gemacht, diese hätten sich jedoch nur halbherzig entschuldigt und behauptet, das Schwert sei bereits zerbrochen gewesen.

Sie hatte nur ihren Gefühlen Luft machen wollen

Die Streamerin reagiert emotional: Das habe sie wütend gemacht und enttäuscht, da sie sich eine Entschuldigung und ein Schuldeingeständnis erhofft habe. Im Stream erwähnte sie zudem, sie hoffe, dass der verantwortliche Mitarbeiter seine Hände in Zukunft von den Sachen anderer lassen würde.

Als sie am nächsten Tag von Arab erkannt und erneut angesprochen wurde, habe sie keine Ahnung gehabt, wie viele Leute den Stream sehen würden. Sie habe das Video auf der Heimfahrt im Zug gesehen und habe es gar nicht fassen können. (via Twitch)

Alles nur ein Missverständnis?

Was ist kontrovers? Einer der häufigsten Kritikpunkte an Nikachus ursprünglicher Darstellung war der von ihr verwendete Begriff „staff member“. Das heißt auf Deutsch zwar erstmal einfach nur „Mitarbeiter“, suggerierte aber für viele, es habe sich um einen Angestellten von Twitch direkt gehandelt.

Dabei soll es sich jedoch nur um ein Missverständnis gehandelt haben. Die Streamerin sagt, sie spreche einfach nicht so gut Englisch und sei zudem noch sehr aufgeregt gewesen.

Im Gespräch mit Arab entstand jedoch auch der Eindruck, das Schwert sei mutwillig zerstört worden. Auf die Frage, ob es sich denn um ein Versehen gehandelt habe, erwiderte sie „Nein – Ich sagte ‚Stopp, das ist nicht deins!‘ und dann […]“ und imitierte die Bewegung, mit der das Schwert durchgebrochen worden sei.

Ob diese Erklärung aber reicht, um die aufkommende Skepsis der Zuschauer zu besänftigen, wird sich zeigen.

Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Wem schenkt ihr Glauben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Außerhalb der TwitchCon hat der Streaming-Dienst gerade einige Probleme. Immer mehr Content Creator wechseln zur Konkurrenz von YouTube-Gaming.