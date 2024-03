Neues MMORPG nutzt alles, was ihr nicht wollt – Ist damit extrem erfolgreich

Noch schwieriger ist das Bezahlmodell des MMORPGs. Euch erwartet nicht nur ein Ingame-Store mit Mikrotransaktionen, sondern auch eine Blockchain-Ökonomie, in der ihr beispielsweise Charaktere als NFT oder Items in Token-Form erwerbt.

Zudem erwarten euch PvE-Kämpfe gegen Bosse, ein actionreiches Kampfsystem, Klettern und Gleiten sowie ein Angebot aus acht unterschiedlichen Subklassen wie Krieger mit Zweihandschwert, Krieger mit Einhandschwert plus Schild, Jäger mit Bogen, Jäger mit Dolchen und so weiter.

Unterstützt wurde der Hype von mehr als 600 Streamern. So konnten die Nachtkrähen bereits in den ersten drei Tagen mehr als zehn Millionen US-Dollar Umsatz generieren. Damit legt Night Crows den erfolgreichsten Spiele-Launch der Wemade-Geschichte hin.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to