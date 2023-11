Ein Forscherteam aus China hat eine neue passive Kühlung für Prozessoren vorgestellt. Die soll die Performance nicht nur deutlich steigern, sondern langfristig auch günstiger sein.

Die Kühlung eines Gaming-PCs oder anderer Hardware ist ein wichtiger Aspekt, den man nicht aus dem Blick verlieren sollte. Forscher von der City University Hongkong und der School of Energy and Power Engineering an der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan haben ein wissenschaftliches Projekt veröffentlicht.

Hier stellt man ein neues Kühlsystem vor, welches deutlich mehr Leistung bringen soll. In einem ersten Praxistest soll das System bereits sehr gut funktioniert haben. Und es gibt noch weitere Vorteile.

Neuartige Kühlung soll besser kühlen und sich selbst wieder aufladen

Was ist das für eine Kühlung? Es handelt sich dabei um einen „hygroskopischen, membrangekapselten Kühlkörper mit Salzfüllung”, kurz HSMHS. Das System soll Lithiumbromidsalz verwenden, das von einer porösen Membran eingeschlossen das Wasser verdampfen lässt. Bei einem ersten Testlauf mit einem Testsystem soll diese neuartige Kühlung die Leistung des Computers um 32,65 % verbessert haben. Das berichten die Kollegen von Tomshardware.

Wie funktioniert die Kühlung? Die chinesischen Wissenschaftler fertigten einen Standardkühlkörper an und brachten darauf eine Lithiumbromidlösung an, die in einem porösen Membranmaterial eingeschlossen ist, welche Wasserdampf durchlässt. Durch den Desorptionsprozess der Salzlösung kommt es zu einer Abkühlung und der Wasserdampf wird durch die poröse Membran in die Umgebung abgegeben.

Die Tests des oben genannten HSMHS ergaben, dass der Computerprozessor etwa 400 Minuten lang bei unter 64 Grad Celsius laufen konnte.

Besonders interessant: Wenn das System nicht verwendet wird, kann es seine Reserven selbst wieder aufladen. Dazu absorbiert der Kühler Feuchtigkeit aus der Luft, um sich wieder aufzuladen. Das soll die Kühlung besonders kosteneffektiv machen, weil die Wartungskosten deutlich geringer ausfallen sollen.

Forscher haben verschiedene Einsatzzwecke für die neuartige Kühlung im Kopf

Wo könnte diese Kühlung eingesetzt werden? Die ersten Tests hat man mit einem Prozessor durchgeführt, aber die Forscher denken bereits an weitere Felder für den Einsatz: etwa in Solarzellen, in Gebäuden oder Batterien. Ob solche Kühlsysteme in Zukunft auch in Gaming-Systemen eingesetzt werden können, wissen wir nicht.

Ein breites Einsatzziel wären vermutlich große Rechenzentren, wo viel Wärme produziert wird und eine gute und effiziente Kühlung benötigt wird.

Kühlung beim PC verbessern: Ein YouTuber zeigte kürzlich, wie ihr die Leistung eures Kühlsystems, um bis zu 41 % verbessern könnt. Wie das funktioniert, könnt ihr direkt bei uns auf MeinMMO nachlesen:

