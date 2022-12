Im neuen Netflix-Film „Glass Onion“ spielt der beste Detektiv der Welt Among Us in der Badewanne und er hasst es

Seit dem 23.12. 2022, läuft „Glass Onion“ auf Netflix, die Fortsetzung von Knives Out. Im Film beschäftigt sich Benoit Blanc (Daniel Craig) erneut mit einem komplizierten Mordfall, aber zu Beginn der Handlung ist er in keinem guten Zustand: Während des Corona-Lockdowns wirkt er depressiv, hat sich ins Badezimmer verzogen und spielt „Among Us.“

In welcher Situation spielt der Detektiv denn „Among Us?“ Der Film „Glass Onion“ beginnt im Mai 2020 und die Protagonisten des Films schlagen sich mit den Auswüchsen der Corona-Pandemie herum.

Detektiv Benoit Blanc ist ohne Mordfälle, die seine Sinne reizen, in einen wehmütigen Zustand gefallen, liegt in der Badewanne und hat vor sich einen Laptop aufgestellt, auf dem Among Us läuft.

Seit einer Woche soll er das Bad nicht mehr verlassen haben.

Indie-Game von 2018 ist plötzlich ein Hit auf Twitch, lässt Streamer komplett ausrasten

Among Us war 2020 das Pandemie-Spiel Nr. 1

Was ist Among Us? Das Spiel „Among Us“ war 2020 unter den Videospielen der große Gewinner der Corona-Pandemie, vor allem über Twitch war das Spiel extrem erfolgreich: Die Leute ersetzten ihren Mangel an “echten Gesprächen” durch die endlosen Streitereien und Frotzeleien in Among Us: Denn in dem Spiel geht es hauptsächlich darum, zu quatschen, zu streiten und andere von der eigenen Meinung zu überzeugen.

In dem Game müssen 4 bis 15 Spieler eine Reihe von banalen Aufgaben auf einem Raumschiff erledigen – aber bis zu drei von ihnen sind „Imposter“, die nur so tun, als wären sie rechtschaffene Crew-Mitglieder. In Wahrheit sind sie Mörder, die andere Spieler umbringen.

Bei Besprechungen nach jedem Tod versuchen die Spieler herauszufinden, wer der Mörder ist und wen sie per Luftschleuse aus dem Schiff werfen. Es gilt also:

die eigene Unschuld zu beteuern, damit man nicht aus der Schleuse geworfen wird

herauszufinden, welche der anderen Personen lügt und damit ganz offenbar aus der Schleuse geworfen werden sollte

(für Streamer) dabei noch so gut und unterhaltsam wegzukommen, dass einen die Zuschauer mögen und abonnieren

Da es bei dem Spiel vor allem darauf ankommt, sich in den Besprechungen gut zu verkaufen und logische Schlüsse zu ziehen, kam das Spiel exzellent auf Twitch an und machte einige Streamer und Streamerinnen während der Pandemie zu neuen Stars.

Angela Lansbury und Kareem Abdul-Jabbar im Video-Call

Mit wem spielt der Detektiv zusammen? Während er Among Us spielt und es ziemlich mies für ihn läuft, hat Benoit Blanc gleich 4 prominente Mitspieler in einem Video-Call, die sich um ihn sorgen:

der frühere Basketball-Superstar Kareem Abdul-Jabbar

der Komponist Stephen Sondheim

die Schauspielerin Angela Lansbury (bekannt aus Mord ist ihr Hobby) – Sie verstarb im Oktober 2022

die Schauspielerin Natasha Lyonne (bekannt aus Orange is the new Black und Russian Doll)

Die 4 Personen haben alle selbst auf die eine oder andere Art mit dem Lösen von Kriminal-Fällen zu tun: So schreibt sogar Kareem Abdul-Jabbar an einer Krimi-Serie um den Charakter Mycroft Holmes.

Gefällt dem Detektiv denn Among Us? Nein, offenbar gar nicht. Das Spiel ist nur wenige Augenblicke zu sehen, als ihm seine Freunde über den Video-Call mitteilen, sie hätten ihn als Verräter enttarnt und müssten ihn aus der Luftschleuse werfen.

Benoit Blanc macht dann deutlich, dass er mit solchen Spielen einfach nichts anfangen kann. Er braucht den Thrill und die Gefahr eines echten Rätsels.

Nur gut, dass dann noch ein ganzer Netflix-Film an Handlung vor dem genervten Detektiv liegt.

Wie findet Among Us das denn? Die stehen offenbar drauf. Among Us hat eine Kooperation mit dem Film laufen. Seit dem 13. Dezember ist “Benoit Blanc” als Skin im Spiel erhältlich.

Es ist schon spannend zu sehen, dass unser Hobby, Gaming, mittlerweile immer häufiger in den großen Mainstream-Blockbustern stattfindet, oder wie seht ihr das?

