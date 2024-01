Monster Hunter World: Wyvern Gem Guide – So findet ihr die Wyvern-Edelsteine

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Will man den Wyvern-Edelstein möglichst effizient farmen, dann empfehlen wir die Untersuchungen. Die angegebenen Quests sind deutlich schwerer als die Untersuchungen, und bei den Monstern, die man da jagt, hat man noch eine gewisse Chance auf einen Wyvern-Edelstein beim Fangen oder Erlegen. Wenn ihr in Monster Hunter World noch neu seid, dann schaut in unseren Einsteiger-Guide zu Monster Hunter World .

Es gibt 3 Methoden, um gezielt Monster-Teile zu farmen. Für die Wyvern-Edelsteine lohnt sich am meisten das Spielen von Untersuchungen, die ihr im unteren Bereich von Astera vor den Botanikern in der Mitte des Marktes annehmen könnt.

