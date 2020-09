Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Welche Ausrüstung braucht ihr? Bei der Rüstung müsst ihr verschiedene Monster farmen. Eine Auflistung der Biester mit Beute findet ihr in unserer Liste der Grundspiel-Monster oder in der Liste der Iceborne-Monster . Die für diesen Build nötigen sind jedoch alle relativ leicht erreichbar.

Außerdem detoniert die Munition mit den fiesen Explosionen erst nach einer kurzen Weile. Wer sofort Schadenszahlen für seine Seele braucht, ist hier also auch fehl am Platz.

Was ist das für ein Build? Eines der gemeinsten Biester ist Rajang oder seine Variation der zornige Rajang. Ein äußerst ungemütlicher Geselle, der richtig austeilen kann. Dem geht dieser Build mit einem leichten Bogengewehr an den Kragen.

