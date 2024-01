Eine moderne Grafikkarte von Nvidia hat mehr Rechenleistung als ein 20 Jahre alter Supercomputer, der damals fast 1,4 Millionen Euro gekostet hat

Im Jahr 2004 war BlueGene/L von IBM der stärkste Supercomputer der Welt. Heute wird seine Rechenleistung von einer Nvidia RTX 4090-Grafikkarte übertroffen.

Die Entwicklung von Computer-Hardware verläuft in einem rasanten Tempo. Als PC-Spieler erfährt man regelmäßig von neuen Prozessoren und Grafikkarten, die im Vergleich zu ihren Vorgängern in der Regel einen beachtlichen Leistungsschub mit sich bringen.

Im höchst professionellen Aufgabengebiet kommen Supercomputer zum Einsatz. Diese Systeme mit unzählig vielen Prozessoren verrichten komplexe Berechnungen und für den Normalbürger unbezahlbar.

Ein Vergleich zwischen solchem einem Supercomputer und einer modernen Grafikkarte, von dem 3DJuegos.com berichtete, zeigt aber, dass auch Gamer inzwischen über Hardware mit großer Rechenleistung verfügen können.

RTX 4090 hat mehr Rechenleistung als ein Supercomputer vor 20 Jahren

Was ist das für ein Computer? BlueGene/L wurde im Jahr 2004 von IBM in Betrieb genommen und war zu dem Zeitpunkt der schnellste Supercomputer der Welt (via top500.org). In der ursprünglichen Konfiguration verfügte BlueGene/L über 32.768 PowerPC 440-Prozessoren, die mit einem Takt von 700 MHz betrieben wurden.

Seine Rechenleistung betrug damals 70,72 TFLOPS. Die Einheit Flops beschreibt die Anzahl von Gleitkommaberechnungen, die ein einzelner Prozessor pro Sekunde berechnen kann. Der Preis lag seinerzeit bei rund 1,4 Millionen Euro. Zum Vergleich, eine RTX 4090 kostet aktuell etwa 2000 Euro.

Wie viel schneller ist die RTX 4090? Bezogen auf die reine Rechenleistung übertrumpft die Nvidia Grafikkarte den Supercomputer von 2004. Mit rund 83 TFLOPS liegt sie bei den Gleitkommaberechnungen über den 70,72 TFLOPS des Supercomputers. Wird die RTX 4090 übertaktet, sind sogar mehr als 100 TFLOPS möglich.

Moderne Grafikkarte übernehmen inzwischen nicht nur die Grafikdarstellung auf dem Bildschirm. Ihre technische Architektur ist über die Jahre immer komplexer geworden. Sie können mittels weiterer Rechenkerne beispielsweise KI-Berechnungen durchführen. Das führt teilweise zu Einsatzgebieten, die außerhalb eines Gaming-PCs liegen.

Wofür wurde BlueGene/L genutzt? IBMs Supercomputer von 2004 wurde für komplexe Berechnungen in der wissenschaftlichen Forschung verwendet, die besonders viel Rechenleistung erfordern. Im Lawrence Livermore National Laboratory entschlüsselten Biologen auf diese Weise die Prozesse der Proteinfaltung oder Genentwicklung.

In anderen Szenarien kommen Supercomputer auch bei Wettervorhersagen, Berechnungen in der Physik und Datenanalyse zum Einsatz. So nutzt man die Leistung etwa für Wettervorhersagen, für die Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen oder für komplexe Berechnungen in der Astrophysik oder Fusionsforschung.

Was leisten aktuelle Supercomputer? Momentan ist der Supercomputer Frontier mit seiner HPE Cray EX235a-Architektur das Maß aller Dinge (via top500.org). Er erreicht unglaubliche 1,1 ExaFLOPS. (1 ExaFLOPS = 10 hoch 6 TFLOPS). Die erfordert aber auch eine entsprechende Kühlung und Stellfläche.

Die Rechenleistung von BlueGene/L wurde durch mehrere Ausbaustufen immer wieder erhöht. In seiner finalen Form erreichte der Supercomputer über 478 TFLOPS. In dieser Variante überflügelt der Supercomputer die RTX 4090-Grafikkarte wieder.

Dennoch zeigt dieser Vergleich sehr deutlich, wie stark sich die Leistung von Hardware und insbesondere die von Grafikkarten in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt hat.

Eine PS5 schafft 10,15 TFLOPS. Mit 100 PS5-Spielkonsolen käme eine enorme Rechenleistung zusammen:

Ein Amazon-Fahrer stahl 100 PS5, um sie zu verkaufen – aber er beging einen Fehler