Ein neuer Computer wiegt mehr als 2 Autos und braucht pro Minute tausende Liter Wasser – Was kann das Teil?

Eine Firma hat einen neuen Computer vorgestellt. Im Vergleich dazu dürfte jeder Gaming-PC fast schon niedlich wirken. Was steckt in dem Computer, der mehr als 3 Tonnen wiegt?

Das Oak Ridge National Laboratory hat einen Computer der Superlative vorgestellt. Der ist sowohl im Aufbau als auch in der Leistung kaum mit unseren Gaming-Rechnern vergleichbar. Dennoch ist es beeindruckend, was im „Frontier“ so drinnen steckt.

Neuer Computer wiegt mehr als 3 Tonnen und braucht pro Minute 300.000 Liter Wasser

Was steckt in dem Computer? Der Computer des Oak Ridge National Laboratory setzt auf Prozessoren von AMD. Genau kommen Epyc-Prozessoren mit 64 Kernen zum Einsatz, die mit 2 GHz takten. Der Computer bietet insgesamt 8.730.112 Rechenkerne.

In vielen Gaming-PCs kommen im Schnitt Prozessoren mit 4 bis 6 Kernen zum Einsatz. Der Computer erreicht damit eine Leistng von 1,102 Exaflop/s. Das ist eine Zahl, die wir uns kaum vorstellen können, so riesig ist die Zahl. Flops beschreibt die Zahl von Gleitkommaberechnungen, die ein Prozessor schafft. Ein Exaflop sind eine Trillion Gleitkommaberechnungen pro Sekunde (ExaFLOPS = 10 hoch 18 FLOPS).

Die PS5 schafft im Vergleich dazu 10,15 Teraflops und eine GeForce RTX 3080 immerhin 29,8 Teraflops. Sowohl die Grafikkarte als auch die Konsole sind jedoch weit von der Leistung des Supercomputers entfernt.

Vorgestellt wird der Computer übrigens in folgendem Video:

Die Entwickler schreiben außerdem selbst, dass der Computer mehr als 30000 Kilogramm wiegt und pro Minute rund 300.000 Liter Wasser pro Minute für die Kühlung benötigt. Im Vergleich dazu: Gaming-PCs kommen selten auf über 20 Kg und in einem Computer kommen im Schnitt 2 bis 3 Liter Flüssigkeit zum Einsatz, wenn sie auf eine Wasserkühlung setzen.

Frontier braucht 7.300 Quadratmeter an Platz und das ist nicht gerade wenig. Ein normales Fußballfeld (68m x 105m) hat eine Fläche von 7140qm.

Wie schnell sind vergleichbare Computer? Der Supercomputer „Frontier“ gilt laut TOP500 aktuell als leistungsstärkster Supercomputer der Welt (via top500.org). Auf dieser Liste werden alle schnellen Computer aufgelistet. Bisher hatte der Supercomputer Fugaku aus Japan die Top-Liste angeführt.

Solche Supercomputer werden ausschließlich professionell eingesetzt

Wofür braucht man so viel Rechenleistung? Solche Supercomputer oder Hochleistungs-PCs haben verschiedene Aufgabengebiete. Vor allem in der Forschung werden solche Geräte eingesetzt, wo die Leistung etwa für Simulationen gebraucht wird.

So nutzt man die Leistung etwa für Wettervorhersagen, für die Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen oder für komplexe Berechnungen in der Astrophysik oder Fusionsforschung.

