Kaum mehr Spieler, viel Kritik – Aktuelles MMORPG von Amazon kann mit neuer Erweiterung nicht den Negativtrend stoppen

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten das MeinMMO-Grindfest 2026, bemerkenswerte MMO-Fails, aber auch Erfolge.
Highlights der Woche:
- Mit der Erweiterung „Dawntrail“ erhielt Final Fantasy XIV erstmals wieder heftigere Kritik. Produzent Naoki Yoshida verrät uns im Interview, wie man mit Evercold die Spieler wieder begeistern möchte – und damit ein großes Risiko eingeht.
- MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz durfte in Persist Online reinspielen und mit Benjamin Zuckerer (Geschäftsführer von CipSoft und Lead Product Manager) über das Zombie-MMO sprechen.
- Wir hatten außerdem die Gelegenheit, uns von Branchen-Veteran Raph Koster das neue SciFi-MMORPG Stars Reach zeigen zu lassen. Stellt euch No Man’s Sky als richtiges MMO vor, aber mit kreativen Möglichkeiten, die sogar Minecraft in den Schatten stellen könnten.
- Im Mai fand der erste öffentliche Playtest zu Scars of Honor statt. Wir haben die Entwickler im Anschluss kontaktiert, um Fragen zu den Lektionen, dem eigentlich für 2026 geplanten Early Access sowie zur Finanzierung des MMORPGs zu stellen.
- Throne and Liberty hat mit „Gefrorene Spaltung: Nyx“ seine zweite große Erweiterung erhalten, doch auf die Spielerzahlen auf Steam wirkt sich das kaum aus. Wie in den vergangenen Monaten sind auch in den letzten 30 Tagen zwischen 4.000 und 5.000 Spieler im Durchschnitt online (Quelle: steamcharts.com). Die neuen Rezensionen auf Steam fallen nur zu 54 Prozent positiv aus. Spieler kritisieren vor allem die Monetarisierung mit ihren Pay2Win-Elementen, den enormen Grind-Faktor sowie die elitäre Community.
- Die Entwickler von Throne and Liberty gehen bereits auf einige Kritikpunkte an der neuen Erweiterung ein und haben auf der offiziellen Webseite erste Maßnahmen angekündigt.
Was ist sonst noch passiert? Das Grindfest – die große MMORPG-Themenwoche von MeinMMO – läuft vom 29. Juni bis 5. Juli 2026. Euch erwarten spannende Interviews mit diversen Entwicklern, Analysen namhafter Branchen-Veteranen, launige Talks mit den fantastischen Kollegen der GameStar und großartigen Gästen wie Entenburg und manch eine persönliche Anekdote. Hier geht’s zum vollständigen Programm vom Grindfest 2026.
Comeback der Diebesgilde in Tamriel
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Auf der offiziellen Webseite von WoW hat Blizzard eine Vorschau auf das Update „Fluch von Ula’tek“ veröffentlicht. Der Patch soll einen Fokus auf die Verbesserung von Benutzeroberfläche, Fortschritt, Annehmlichkeiten und Fehlern legen.
- In WoW laufen vom 1. Juli bis zum 12. August die Turbulenten Zeitwege. Es winken Zeitwanderungsherausforderungen, Bonus-Erfahrung sowie ein neues Mount: Brut von Vyranoth. Alle Infos erfahrt ihr auf blizzard.com.
- Fahrstühle sorgen in World of Warcraft oft für ein spontanes Ende. In Midnight hat ein Fahrstuhl aber sogar ein ganzes Features besiegt.
- WoW: Midnight hat viele Neuerungen gebracht – aber auch einiges abgeschafft. Zwei Arten von Quests gibt es nicht mehr, was viele Fans beklagen.
- Ein Event für Vielfältigkeit und Inklusivität – aber nur für die Hälfte einer Community. Ein kurioser Vorfall in World of Warcraft.
- Mit Saison 1 kehrt die Diebesgilde zurück, mit neuen Herausforderungen und Quests. Eine neue Vorschau auf die kommenden Inhalte findet ihr auf elderscrollsonline.com.
- Der wöchentliche Patch von Black Desert ist am 2. Juli live gegangen und brachte unter anderem Verbesserungen für die Einsatzbelohnung im Eroberungskrieg. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort unser Video zum Grindfest 2026, in dem Anna mit einem nostalgischen Auge auf das Genre blickt:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Bei Star Wars: The Old Republic haben die Entwickler die Fans zuletzt mit dem Finale der aktuellen Story begeistert. Jetzt verraten sie, wie es in der neuen Erweiterung weitergeht.
- In Metin2 findet aktuell eine Art Frühlingsputz statt. Inaktive Gilden, die seit Jahren die Datenbanken verstopfen, werden entfernt. Darüber berichtet mmorpg.org.pl.
- Für Mortal Online 2 ist am 1. Juli die Sarducaa-Erweiterung erschienen, die unter anderem einen neuen Kontinent für neue Spieler im Gepäck hat. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
- Für Old School RuneScape ist das Update „The Blood Moon Rises“. Freut euch auf eine herausfordernde Grandmaster-Quest, die das finale Kapitel der Myreque-Saga markiert und sogar Veteranen an ihre Grenzen bringen soll. Die Patch Notes findet ihr auf runescape.com.
- Die Entwickler von EVE Online haben ihre Carbon-Engine auf Github als Open-Source-Software vollständig verfügbar gemacht. Sicherlich geht es dabei auch darum, dass die Communtiy besser dazu in der Lage sein wird, neue Inhalte für das Survival-Spinoff EVE Frontier zu erschaffen.
- Das Free2Play-MMORPG Eterspire hat Anfang der Woche Update 77.0 und damit endlich Gilden erhalten. Die Patch Notes findet ihr auf eterspire.com.
- Ultima Online hat mit Moonveil ein neues Sommer-Event eingeführt, das die Entwickler in einem kleinen Video auf YouTube vorstellen.
- DC Universe Online bringt das Sommer-Event Tides of War zurück. Das Ereignis läuft bis zum 28. Juli, alle weiteren Infos findet ihr auf dcuniverseonline.com.
- 7 Monate lang waren in Trove die Auktionshalle und der Handel ausgesetzt. Bald soll das Comeback folgen, auf dem PTS läuft der Test. Mehr dazu auf trovegame.com.
- Am 26. August 2026 soll mit Lethar der neue, zeitbegrenzte Erweiterungsserver live gehen. Das hat Jenn Chan, Head of Studio, im neuen Producer’s Letter für Juli 2026 verraten.
- Das neue Update für Albion Online bringt unter anderem Änderungen an den Nebeln, in den Tiefen, ein 7-Tage-Event und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf albiononline.com.
- Die Entwickler von Star Trek Online haben eine Vorschaua uf die Tiefenraum-Umgestaltung veröffentlicht, die am 7. Juli mit dem Update Undiscovered kommen soll. Wo? Auf playstartrekonline.com.
- Die Entwickler von Herr der Ringe Online verschieben die Preisanpassung für die V.I.P.-Mitgliedschaft. Offenbar braucht es weitere Tests der neuen Abo-Infrastruktur. Die Preise für alle bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossenen Abonnements sollen bis mindestens 31. Dezember 2027 unverändert bleiben. Alles Weitere auf lotro.com.
- Für Herr der Ringe Online ist diese Woche aber auch das Update 48.8 erschienen (die offiziellen Patch Notes findet ihr auf lotro.com), zudem gab’s einen Ausblick auf die Pläne für das 3. und 4. Quartal 2026. Spoiler: Erstmals seit 20 Jahren kommt eine neue Monsterspieler-Klasse, und die Infos zur nächsten Erweiterung soll es am 31. Juli geben. Hier geht’s zum Brief der Entwickler an die Spieler. Die neue Roadmap seht ihr im Folgenden:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Keinen Monat nach dem Early-Access-Start von Camelot Unchained auf Steam verirren sich nur noch eine Handvoll Spieler auf den Server. 13 Jahre hat das Team von MMO-Veteran Mark Jacobs an dem geistigen Nachfolger von Dark Age of Camelot gewerkelt.
- Grand Chase ist ein Sidescroller-MMO von 2003, das von weltweit 20 Millionen Spielern gezockt worden sein soll. Am 15. Juli 2026 wird eine Classic-Variante erscheinen. Interessierte können sich auf der offiziellen Webseite der Neuauflage dafür schon jetzt registrieren.
- Wer EverQuest Legends vorbestellt hat, darf bereits seit dem 1. Juli die leicht modernisierte Neuauflage vom ersten EverQuest zocken. Der finale Release steht für den 28. Juli 2026 an. Alle Infos zum Start findet ihr auf everquestlegends.com.
- Das ambitionerte Open-World-MMORPG DreamWorld legte vor einigen Jahren auch Kickstarter einen katastrophalen Fehlschlag hin. Dank eines Investors kam es im März 2026 dennoch zum Early Access auf Steam. Nur 3 Monate später, nämlich Anfang dieser Woche, folgte die Meldung, dass man den Service eingestellt und den Early Access gestoppt hat (Quelle: Steam).
- Der aktuelle Playtest für Persist Online läuft und stellt die jüngsten Anpassungen für den Start und die Charakterprogression in den Fokus. Wer Interesse an der Teilnahme an den internen Tests hat, kannsich über die offizielle Webseite des neuen MMORPGs der Tibia-Macher anmelden.
- Am 15. Juli 2026 startet das MMORPG SpiritVale auf Steam in den Early Access. Die zuvor gestartete Kickstarter-Kampagne konnte man erfolgreich abschließen. Die Entwickler versprechen ein Klassen-basiertes, actionreiches MMO, das von alten RPG-Klassikern inspiriert worden ist.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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