Kaum mehr Spieler, viel Kritik – Aktuelles MMORPG von Amazon kann mit neuer Erweiterung nicht den Negativtrend stoppen

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten das MeinMMO-Grindfest 2026, bemerkenswerte MMO-Fails, aber auch Erfolge.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Das Grindfest – die große MMORPG-Themenwoche von MeinMMO – läuft vom 29. Juni bis 5. Juli 2026. Euch erwarten spannende Interviews mit diversen Entwicklern, Analysen namhafter Branchen-Veteranen, launige Talks mit den fantastischen Kollegen der GameStar und großartigen Gästen wie Entenburg und manch eine persönliche Anekdote. Hier geht’s zum vollständigen Programm vom Grindfest 2026.

Video starten Throne and Liberty – The Frozen Divide: Nix: Ankündigungs-Trailer zur neuen Erweiterung Autoplay

Comeback der Diebesgilde in Tamriel

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort unser Video zum Grindfest 2026, in dem Anna mit einem nostalgischen Auge auf das Genre blickt:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die neue Roadmap für Herr der Ringe Online

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen