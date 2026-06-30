WoW: Spieler vermissen 2 Arten von Quests, die heimlich abgeschafft wurden

WoW: Midnight hat viele Neuerungen gebracht – aber auch einiges abgeschafft. Zwei Arten von Quests gibt es nicht mehr, was viele Fans beklagen.

In der aktuellen Erweiterung von World of Warcraft gibt es eine Menge zu tun. Midnight strotzt nur so vor unterschiedlichsten Inhalten. Es gibt gar so viele, dass manche schon ein WoW-Burnout erleiden. Doch zwei beliebte Arten von Quests haben es offensichtlich nicht in das Addon Midnight geschafft. Und die werden nun schmerzlich vermisst.

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Welche Art von Quests gibt es in Midnight nicht mehr? Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Quests, die gar nicht mehr in Midnight auftauchen:

Pet-Battles: Weder gibt es hier Weltquests noch gibt es Haustierkämpfe überhaupt noch. Stattdessen gibt es nur Haustiere, die man schlicht einsammeln kann und die selbst ebenfalls nicht kämpfen können.

Drachenrennen: Die Drachenrennen wurden mit dem Drachenreiten (später „Himmelsreiten“) in Dragonflight eingeführt und waren recht beliebt. Auch in The War Within tauchten sie noch auf. In Midnight fehlen sie vollständig.

Quests waren wohl Herzensprojekte einzelner Entwickler

Warum gibt es die Quests nicht mehr? Unbestätigten Berichten zufolge handelte es sich bei beiden Arten des Contents (also Drachenrennen und Haustier-Kämpfe) um das Herzensprojekt einzelner Entwickler, die dieses vor allem aus eigenem Interesse noch betreut haben. Die entsprechenden Entwickler sollen inzwischen aber gegangen oder versetzt und mit neuen Aufgaben betraut worden sein.

Zuvor hatte Blizzard allerdings auch schon angekündigt, dass sich Haustier-Kämpfe in Midnight ändern würden. Das Interesse an dem Feature sei über die Jahre immer geringer geworden, sodass man nach neuen Möglichkeiten sucht, diese Ressourcen besser zu nutzen.

Wie steht ihr zu Drachenrennen und Pet-Battles? Würdet ihr euch eine Rückkehr dieses Contents wünschen? Oder könnt ihr mit beiden Quests gar nichts anfangen und seid froh, dass es sie in Midnight nicht mehr gibt?

Community meldet sich, will Rückkehr der Quests: Im Subreddit von WoW wünschen sich viele die Rückkehr genau solcher Quests. Einige der Kommentare dazu:

„Ich mochte beide, aber die Drachenrennen mit den Luftströmen in der alten Welt sind ein klarer Erfolg für mich. Diese Luftströme sollten ein normaler Teil der Welt sein, wenn sie wollen, dass die Leute mehr reisen.“ – Whysoblunted

„Ich liebe Drachenreiten-Quests absolut.

Ich weiß, ich weiß, anscheinend hat der Entwickler, der die gemacht hat, die Firma verlassen … aber … komm schon, Blizzard. Du bist ein großes Unternehmen, sicher könntet ihr [diese Quests] zurückbringen, wenn ihr einfach jemandem die Aufgabe gebt, sie zu machen.

Das ist so ein einfacher Win und sie lassen ihn grundlos liegen.“ – KingOfAzmerloth

Ich weiß, ich weiß, anscheinend hat der Entwickler, der die gemacht hat, die Firma verlassen … aber … komm schon, Blizzard. Du bist ein großes Unternehmen, sicher könntet ihr [diese Quests] zurückbringen, wenn ihr einfach jemandem die Aufgabe gebt, sie zu machen. Das ist so ein einfacher Win und sie lassen ihn grundlos liegen.“ – KingOfAzmerloth „Jede Quest, die keinen Kampf benötigt, ist für mich ein klarer Sieg. Drachenreiten, Katalogisieren, Klettern, und so weiter – alles gut. Alles andere in diesem Spiel benötigt Kämpfe und es ist schön, ein paar Dinge zu haben, die davon abweichen.“ – PlatonicTraglodyte

Immerhin: Etwas Vergleichbares wie die Drachenrennen-Quests gibt es aktuell noch während der Sommersonnenwende. Denn dort reist ihr durch die alte Welt und bekommt einige der besten Story-Quests zu sehen, die einen interessanten Teil der Lore erzählen.