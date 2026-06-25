WoW: Ein paar der schönsten Story-Quests könnt ihr nur für wenige Tage spielen

Wer jetzt World of Warcraft spielt, kann ein paar echt schöne Story-Quests erleben. Aber die verschwinden in wenigen Tagen.

Wer auf kleine Story-Details zu den einzelnen Völkern in World of Warcraft steht, sollte sich das Sonnenwendfest genauer anschauen. Denn neue Questreihen dürften vor allem Lore-Freunde begeistern. Während ihr quer durch die Welt fliegt, bekommt ihr neue Infos zu alten Völkern, die dadurch noch ein bisschen mehr Tiefe erhalten.

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Was sind das für Quests? Das Sonnenwendfest („Midsummer Fire Festival“) hat in WoW mit Patch 12.0.7 eine kleine Überarbeitung bekommen. Es gibt neue Quests, die nun vor allem von dem Himmelsreiten Gebrauch machen, während man durch alte Gebiete reist und Feuer entzündet. In „Ignite the Skies“ („Entzündet den Himme“) werdet ihr quer über den ganzen Kontinent geschickt, dessen Gebiete durch Luftströme miteinander verbunden sind. Was auf den ersten Blick nach einer typischen Grind-Quest klingt, entpuppt sich aber als kleines Story-Highlight.

Was macht die Quests so besonders? Während ihr durch die verschiedenen Gebiete fliegt und dabei Feuer im Himmel entzündet, solltet ihr auf jeden Fall den Sound des Spiels aktiv haben. Denn eine Erzählerin oder ein Erzähler erklärt mit eigenen Voicelines während eurer Quest in vielen Details, wie das Sonnenwendfest sich bei den verschiedenen Völkern entwickelt hat. Sie berichtet etwa davon, wie die Zwerge einen sonderbaren Stern – ein großes Feuerelementar – am Himmel entdeckt haben und diesem gefolgt sind und wie das sogar maßgeblich dazu beitrug, dass große Zwergen-Festungen wie Grim Batol entstanden sind.

Die Feuerblüten einzusammeln ist zwar nicht anspruchsvoll, die Story dabei erzählt zu bekommen macht es aber zu einem runden Erlebnis.

Vor allem das Timing der Quest ist ziemlich durchdacht. Man muss immer nur so 10 bis 20 Ringe durchfliegen und bekommt dann genug Voicelines zu hören, dass man derweil gemütlich zum nächsten Punkt der Quest fliegen kann.

Zeitlich begrenzte Quests mit viel Story

Bis wann kann man das spielen? Das Sonnenwendfest endet am 4. Juli 2026, ihr habt also noch gute 10 Tage Zeit, um euch die Quests anzuschauen. Selbst wenn ihr kein Story-Fan seid, kann sich der Abschluss der Quest lohnen, da ihr dort viel Event-Währung bekommt, die ihr für neue Belohnungen eintauschen könnt.

Cortyn meint: Ohne zu übertreiben waren die Rundflüge über die Kontinente ein paar der schönsten Quests in World of Warcraft. Es war entspannend, einfach noch einmal durch die alten Gebiete zu fliegen, sich die Landschaft anzuschauen und dabei Feuer zu entzünden, während man permanent die Hintergrundgeschichte des Sonnenwend-Festes erklärt bekam. Gerade für Fans von Zwergen und Tauren war das ziemlich interessant, aber ein paar Informationen wurden auch für andere Völker eingestreut. Es war einfach etwas anderes als der Übliche, anstrengende Grind – es war entspannend und lehrreich.

Solche Quests darf es gerne viel mehr bei den verschiedenen Events in der Spielwelt geben. Das dürfte helfen, dass diese Events nicht mehr nur als „Weihnachten oder Halloween, aber halt in Azeroth“ angesehen werden, sondern auch eine eigene Identität haben. Die gab es in Teilen zwar schon zuvor – doch was sie mit dem Sonnenwend-Fest jetzt gemacht haben, ist eine wirklich schöne Erweiterung. Der einzige Wermutstropfen ist der Umstand, dass solche Story-Quests nur temporär verfügbar sind, denn damit lechzt WoW schon sehr nach dauerhafter Teilnahme. Aber wenigstens ist das in diesem Fall ein jährlich wiederkehrendes Event.

Aber sagt doch mal, wie euch die Quests gefallen haben? Findet ihr solche Quests gut, in denen einfach ein wenig das Geschichtenerzählen im Vordergrund steht? Oder hättet ihr lieber mehr actiongeladene Quests bei solchen Events?