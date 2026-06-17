WoW: Patch 12.0.7 ist live – das solltet ihr heute erledigen

Das neuste Update für World of Warcraft ist live. Wir verraten euch, was ihr in Patch 12.0.7 auf jeden Fall erledigen solltet.

Die Geschichte von World of Warcraft Midnight geht weiter in Patch 12.0.7, der ab jetzt live ist. Wenn ihr diese Zeilen lest, dann sind die Server noch wegen den Wartungsarbeiten offline oder der Patch 12.0.7 mit dem Titel „Offenbarungen“ ist bereits live. Damit ihr nichts verpasst, verraten wir euch, was ihr auf jeden Fall als erstes erledigen solltet, damit ihr den Anschluss nicht verliert.

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2 Mini-Gebiete locken mit heroischem Modus

Was sollte man heute in Patch 12.0.7 erledigen? Grundsätzlich sind zwei Aufgaben zu erledigen, die ihr möglichst bald abschließen solltet, um von den neuen Inhalten zu profitieren:

Sucht Magister Umbric und Rommath auf, um das Omnium der Sonnenwanderer („Omniumfoliant“) freizuschalten. Hier könnt ihr jede Woche ein Upgrade für euren Charakter auswählen, das für den Rest von Midnight aktiv sein wird. Es handelt sich also um ein „Borrowed Power“-System.

Sucht die Leerenelfe Maella auf. Sie ist in der Zwischenzeit den Invasionen der Leere auf den Grund gegangen und hat die Anführer ausgemacht. Nach einer kleinen Questreihe schaltet ihr die beiden Mini-Gebiete Neigtal und Val frei, die es auch auf heroischer Schwierigkeit gibt.

Was gibt es sonst noch zu tun? Wirklicher Zeitdruck besteht bei den allermeisten Inhalten von Patch 12.0.7 nicht. Die erste Saison von Midnight befindet sich ohnehin schon in den letzten Zügen, sodass ihr euch alle Zeit der Welt lassen könnt. Falls ihr aber „am Ball“ bleiben wollt, empfehlen wir euch, in den kommenden Wochen die folgenden Inhalte zu spielen:

Besucht einmal pro Woche den Sporenfall-Raid, um nach 4 Wochen ein neues Reittier zu bekommen.

Schließt die neue Leerensuche-Questreihe ab, um alles über die Loa zu lernen – die gottgleichen Wesen, die von vielen Trollen verehrt werden.

Nehmt am „Turbulente Zeitwege“-Event teil, sobald es startet. Das ist jede Woche eine Zeitwanderung, die am Ende mit einem Kind von Vyranoth als Mount belohnt.

Besucht die Ritualstätten auf Stufe 6. Hier könnt ihr vollkommen solo mythische Abzeichen farmen und euren Charakter ausrüsten.

Was kommt noch? Mit einigen Wochen Verspätung, nämlich erst Anfang Juli, kommen auch neue Story-Quests hinzu. Dann könnt ihr erleben, wie die Geschichte rund um Zul’Jan weitergeht, die letztlich auch in die Ereignisse von Patch 12.1 überleitet. Auch wenn es da noch keine konkreten Infos gibt, wissen wir bereits, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Osten von Zul’Aman geht, wo wir ein neues Gebiet bereiten können.

Welche Pläne habt ihr für den ersten Abend in Patch 12.0.7? Schaut ihr euch erst einmal die beiden Mini-Gebiete an? Oder stürzt ihr euch direkt in den neuen Raid Sporenfall und hofft, die beste Ausrüstung zu ergattern? Oder lasst ihr es ruhig angehen und zockt erst einmal entspannt die Geschichte der Loa?