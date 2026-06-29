WoW veranstaltet Pride-Event, schließt 50 % der Spieler aus – wird trotzdem ein Erfolg

Ein Event für Vielfältigkeit und Inklusivität – aber nur für die Hälfte einer Community. Ein kurioser Vorfall in World of Warcraft.

Schon seit einer ganzen Weile bekennt sich Blizzard zu Pride, Diversität und Inklusion in den eigenen Spielen. Vor allem Overwatch ist da ein gutes Beispiel, aber auch World of Warcraft hat inzwischen einige solcher Ereignisse. Das neuste davon ist der Darkspear Dash, der am vergangenen Wochenende stattfand. Ein Event, stellvertretend für Pride und Vielfältigkeit.

Doch es gab eine Kuriosität: Das Event war im Grunde nur für die Horde.

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Was ist das für ein Event? Beim „Darkspear Dash“, einem Mikro-Feiertag in WoW, ging es darum, die Strecke von den Echoinseln in Durotar bis nach Silbermond zurückzulegen und dabei 42 Stationen zu durchlaufen. Am Startpunkt konnte man eine Quest annehmen, die am Ende mit einem exklusiven Spielzeug für die eigene Sammlung belohnte.

Die Trollschriftrolle des Regenbogenrollens („Troll Scroll of Rainbow Roll“) lässt einige Sekunden hinter eurem Charakter einen Regenbogen erscheinen, während der Charakter konstant vorwärts rollt und dabei sehr hoch springen kann.

Warum wurden 50 % der Spieler ausgeschlossen? Das Event ist vor allem für die Horde verfügbar. Während Allianz-Charaktere zwar auch mit dem Händler interagieren können, sind sie nicht in der Lage, die Quest für den Lauf anzunehmen und sich das Spielzeug zu verdienen. Dafür musste man sich extra einen Horde-Charakter erstellen, im besten Fall natürlich einen Troll.

Habt ihr euch das Spielzeug geholt und am Troll-Rennen teilgenommen? Oder habt ihr es verpasst und werdet es erst im nächsten Jahr nachholen?

Event war großer Erfolg, Screenshots belegen das

Den allermeisten Spielerinnen und Spielern war im Vorfeld bereits klar, dass man sich für das Event einen Horde-Charakter erstellen muss. Immerhin ist es das Gegenstück zum „Gnom-Rennen“, das vornehmlich für die Allianz ist.

Auch wenn es im Subreddit einige hämische Kommentare gab, die es doch sehr ironisch fanden, dass so ein Pride-Event mal eben die Hälfte der Community ausschließt, sind solche Kommentare häufig mit vielen Downvotes versehen und werden von den zahlreichen überdeckt, die das Event angenehm fanden.

Wie groß der Andrang auf das Ereignis war, zeigt auch ein Screenshot des Realms Feathermoon:

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Cortyn meint: Natürlich ist es ein wenig kurios, dass ein solches Event am Ende nur für die Hälfte der Community zugänglich ist – allerdings muss man auch sagen, dass es ein „Nicht-Problem“ ist. Denn ein Horde-Charakter ist innerhalb von Sekunden erstellt und mit einem Flug-Reittier kann man die Strecke innerhalb von weniger als 5 Minuten absolvieren, wenn man einfach nur scharf auf die Belohnung ist.

Ein großer Teil der Community und vor allem die Veranstalter des ursprünglichen Troll-Lauf-Events freuen sich sehr über das Event – und darauf kommt es am Ende an. Vielleicht hat Blizzard bis zum nächsten Jahr auch eine Methode gefunden, dass man als Allianz-Charakter teilnehmen kann. An sinnvollen Features arbeitet WoW ohnehin, immerhin sind 3 tolle – noch geheime – Funktionen bereits in Arbeit.