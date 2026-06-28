3 geheime Features, an denen WoW gerade arbeitet

World of Warcraft arbeitet an neuen Features. Drei davon kann man bereits aus dem Datamining erahnen – und da ist für alle was dabei.

World of Warcraft wird immer größer und das immer schneller. Patches kommen in kürzeren Abständen und die Menge an neuen Inhalten nimmt zu. Doch es gibt viele alte Baustellen, bei denen die Entwickler ansetzen könnten, um existierende Probleme zu beseitigen. Das wird in den kommenden Monaten offenbar geschehen, denn aus dem Datamining lassen sich bereits Features erkennen, die es womöglich bald ins Spiel schaffen werden.

Warum sind die Features „geheim“? Blizzard hat die hier besprochenen Features noch nicht angekündigt und sie ergeben sich bisher nur aus dem Datamining. Es sind Hinweise und Indizien, die klar darauf hinweisen, dass an solchen Funktionen gearbeitet wird. Der YouTuber und Analyst Bellular hat sie in einem seiner neusten Videos auf YouTube zusammengetragen.

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Helme mit Haaren – nach 21 Jahren des Wartens

Wer sich in World of Warcraft für Transmog oder auch schon davor für hübsche Kleidung interessiert, steht seit Jahren vor einem Problem. Denn viele Helme und Hüte sorgen dafür, dass die eigene Frisur des Charakters ausgeblendet wird. Egal ob man als Elfe bis weit in den Rücken wallendes Haar oder als Mensch eine hoch-gestylte Igel-Frisur hat – sobald man sich einen Hut aufsetzt, verschwindet das und alle haben eine einheitliche Kurzhaar-Frisur.

Ein ziemliches Ärgernis, das dazu führt, dass viele einfach auf Helme und Hüte verzichten – und ein Problem, das Leute schon seit 21 Jahren massiv nervt.

Der Grund dafür ist offensichtlich: Bei vielen Hüten oder Helmen würden die Haare äußerst unschön durch die Kopfbedeckung clippen und im Grunde den ganzen Kopf zur Unkenntlichkeit entstellen.

Doch das scheint sich zu ändern. In den Spieldaten wurden erste Gegenstände ausgelesen, die als Hut fungieren, aber die bisherige Frisur beibehalten.

Ob das ein allgemeines Feature wird oder Blizzard nur mit einzelnen Items experimentiert, können wir an dieser Stelle noch nicht sagen.