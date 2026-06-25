Das aktuelle MMORPG von Amazon verdoppelt heute seine Größe, entfernt einen der größten Kritikpunkte

Am 25. Juni 2026 erscheint mit „Gefrorene Spaltung: Nyx“ die bisher größte Erweiterung für Throne and Liberty. MeinMMO fasst euch die wichtigsten Neuerungen zusammen, informiert euch über die geplante Wartung und hat die Patch Notes für euch.

Was bringt „Gefrorene Spaltung: Nyx“? Die Patch Notes der neuen Erweiterung von Throne and Liberty sind lang und umfangreich. Wir haben sie auf die zweite Seite gepackt. Im Folgenden findet ihr die großen Highlights:

Die namensgebende Region Nix, mit der sich die bisher spielbare Welt in ihrer Größe etwa verdoppeln soll

Panzerhandschuhe als neue Waffe

Erweiterung der Level-Phase bis Stufe 60

2 neue kooperative Dungeons

Neue Fortbewegungsmechaniken für die Erkundung von Nix: der Aetheranzug und der Aurorapfad

Neue Weltbosse und Welt-Events.

Neuer Solo-Inhalt mit dem Namen Tumgir-Höhle

Umfassende Überarbeitung des Ausrüstungssystems mit Wegfall einer frustrierenden Zufallskomponente

Unterm Strich wird Throne and Liberty mit der Erweiterung nicht nur sehr viel umfangreicher, mit dem Zufallsfaktor bei der Ausrüstungsprogression verschwindet auch einer der größten Kritikpunkte aus der westlichen Community. Dazu kommen weitere Anpassungen, durch die neue oder zurückkehrende Spieler schnell ins neue Endgame gelangen sollen.

Video starten Throne and Liberty – The Frozen Divide: Nix: Ankündigungs-Trailer zur neuen Erweiterung Autoplay

Wann kann ich losspielen? Update 4.0.0 wird am 25. Juni 2026 im Zuge einer langen Wartungsphase auf die Server gebracht. Los geht’s um 7:30 Uhr. Dann sollen die Welten etwa 8 Stunden lang nicht verfügbar sein, also bis etwa 15:30 Uhr. Da Throne and Liberty ein Free2Play-MMORPG ist, kann jeder Interessierte das Spiel herunterladen und sich auf sämtliche Inhalte stürzen. Viele der neuen Inhalte richten sich aber an hochstufige Charaktere.

Wie geht es nach dem Release weiter? Es gibt bereits eine Roadmap, die weitere Content-Updates für Juli, August und September einplant. Mit diesen kommen unter anderem ein neuer Schlachtfeld-Modus, je 10 Ramux- sowie Vegamor-Waffen, eine Überarbeitung der dynamischen Events plus weitere Endgame-Herausforderungen. Doch seht selbst:

Die aktuelle Roadmap zu Throne and Liberty für die Zeit nach der Erweiterung.

„Das klingt ja großartig“

Wie reagiert die Community auf die Erweiterung? Throne and Liberty hat mit seinem hohen Grindfaktor, den Zufallselementen bei der Charakterprogression, der Dominanz einiger Mega-Gilden sowie seinen typisch-asiatischen Eigenheiten viele Spieler im Laufe der Zeit verloren. Entsprechend wenig Hype gibt’s für die neue Erweiterung.

Das bedeutet aber nicht, dass sich Spieler nicht über die angekündigten Neuerungen freuen würden. In aktuellen Diskussionen auf Reddit kommen die Patch Notes sowie die Pläne gut an.

lebrow schreibt etwa auf Reddit: „Kommt mir das nur so vor oder scheinen asiatische Entwickler endlich zu begreifen, dass Pay2Win keine Lösung ist?“

Alpha_Eru erklärt auf Nachfrage (auf Reddit): „Der Fokus auf Gilden ist nicht mehr so stark wie früher, insbesondere in der neuen Erweiterung und den kommenden Inhalten. Das Zerg-Problem ist behoben, und das Spiel bietet Solo-Spielern nun mehr Möglichkeiten, fördert aber weiterhin das Spielen in Gruppen.“

CranksMcgee schreibt über das neue Ausrüstungssystem auf Reddit: „Das klingt ja großartig. Vielleicht komme ich deswegen sogar wieder zurück. Das Upgrade-System war der Grund, warum ich aufgehört habe.“

Wie sieht es aus: Kehrt ihr mit der neuen Erweiterung auch zu Throne and Liberty zurück? Oder wagt ihr vielleicht sogar erstmals den Download? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Auf der nächsten Seite findet ihr die offiziellen deutschen Patch Notes. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hatte mit Throne and Liberty zum Launch übrigens einigen Spaß: Throne and Liberty macht eine Sache viel besser als Lost Ark, lockt mich dadurch noch lange auf die Server