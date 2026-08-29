EVE Online aktualisiert sein Gehirn, muss dafür 2,4 Millionen Zeilen Code anfassen, doch für euch lohnt sich das

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten gamescom-Neuigkeiten, großen Updates und schwierige Starts.
Highlights der Woche:
- Auf der gamescom 2026 konnte sich MeinMMO-Redakteurin Jasmin eine Präsentation zu Aion 2 ansehen. Dabei stand das Aussehen der Charaktere und ein brennendes Buch aus Gummibärchen voll im Fokus.
- Apropos: Aion 2 bekommt vor dem Launch im Oktober doch noch einen Test und ihr könnt alle mitmachen!
- Wir wissen schon, wie es mit World of Warcraft weitergeht. Der nächste Raid-Boss ist seit dieser Woche bekannt.
- Wer in Final Fantasy XIV im Endgame richtig viel Schaden machen will, muss auf viele Dinge achten: korrekte Ausrüstungen, Waffen und Buff-Tränke zum Beispiel. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß will jetzt endlich auch mitmischen, aber erstmal steht Hausputz an.
- EVE Online aktualisiert seine 16 Jahre alte Python-Version 2.7 auf Python 3.0. Das ist ein massives Unterfangen für die Entwickler, das sich für die Community jedoch lohnen soll. Schließlich laufen alle Spiellogiken wie das Wirtschaftssystem oder die Schadensberechnungen über das Gehirn des MMORPGs. Die Devs versprechen eine deutlich verbesserte Performance, Sicherheit und Stabilität. Die ganzen Details: auf eveonline.com.
Was ist sonst noch passiert? Derzeit bereitet sich Albion Online auf das große Drachenfeuer-Update vor, das erstmals Drachen in die Welt von Albion bringt. Das bisher Gezeigte sieht so spaßig aus, dass sich unser MMORPG-Experte Karsten Scholz nach vielen Jahren der Abstinenz einen neuen Account erstellt hat, um sich auf den Angriff der Echsen vorzubereiten. Hier geht’s zu seinem Anspielbericht zu Albion Online im Jahr 2026.
Stürmt zwei legendäre Schlachtzüge aus WoW
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Am 28. August öffnet mit dem Schwarzen Tempel einer der ikonischsten Raids aus WoW seine Pforten auf den Anniversary-Servern von WoW Classic. Und wer TBC kennt, der weiß, dass es parallel auch nach Hyjal geht. Hier die Übersicht.
- Der neuste Patch von World of Warcraft will eine Sache besonders: euren Inventarplatz. Denn aus irgendeinem Grund wurden Berufe nerviger.
- Die erste wöchentliche Belohnung von Saison 2 in World of Warcraft gibt es in dieser Woche. Aber ihr könntet leicht einen großen Fehler machen.
- Mit einem kleinen Trick bekommt ihr mehr Beute aus den reichhaltigen Tiefen in World of Warcraft. Dafür müsst ihr aber die Augen offenhalten.
- Am 26. August ist Update 4.9.0 für Throne and Liberty erschienen. Mit dabei: die Snowsoul-Waffen, die neue Gegnerstufe der Champions, frische Nix-Erfolge und Balancing-Anpassungen. Die Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite.
- Seit dem 27. August läuft in Final Fantasy XIV das Fest der Wiedergeburt. Die offizielle Event-Seite verrät alle Details.
- Lost Ark dürfte bald zu den kleinen MMORPGs wechseln. Am 26. August kam es erneut zu Server-Zusammenlegungen in den Regionen NA East und EU Central. Eine zweite Zusammenlegung soll am 2. September folgen. Die Details erfahrt ihr auf playlostark.com.
Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Die Entwickler von SWTOR haben die Events für den September vorgestellt. Mit dabei: Rakghul-Wiederaufleben auf Tatooine, Relikte der Gree und Piratenangriff. Die Übersicht: auf swtor.com.
- Der Lethar-Server für EverQuest ist live. Ihr startet dort mit der Erweiterung The Serpent’s Spine. Was ihr sonst noch wissen müsst, verrät euch die offizielle Ankündigung.
- Auch EverQuest 2 hat mit Revelations of Malice ein neues Update erhalten. Mit dabei: ein neuer Raid, 4 Dungeons, Solo-Missionen und mehr. Die Patch Notes: auf everquest2.com.
- Am 26. August sind die 3 neuen Retro-Server von Tibia gestartet. Der EU-Server hört auf den Namen Sinistra. Die Details findet ihr auf tibia.com.
- Der Start des Privatserver-Projekts Tera Europe Classic+ verlief wohl nicht optimal. Spieler berichten von technischen Problemen, die durch einen DDoS-Angriff noch verschärft worden sind (Quelle: mmorpg.org.pl).
- ENAD Global 7 hat seinen Quartalsbericht veröffentlicht und dabei die stabilen Einnahmen von DC Universe Online, EverQuest 1 und 2 sowie von Herr der Ringe Online hervorgehoben. Palia konnte die Marke von 10 Millionen Spielern übertreffen und die höchsten Umsätze seit Mai erzielen. Für das neue EverQuest-MMORPG, das 2028 erscheinen soll, konnten wir kein Update entdecken.
- Final Fantasy XI bekommt eine kostenlose, umfangreiche und nicht mehr zeitlich begrenzte Trial-Phase, die an das Pendant von Final Fantasy XIV erinnert. Entsprechend viele Inhalte stehen Kostenlos-Nutzer in Zukunft zur Verfügung. Die Details findet ihr auf resetera.com.
- Aion Classic hat mit Patch 5.0 ein großes Content-Update erhalten. Freut euch unter anderem auf die neue Klasse Soul Reaper und frische Dungeon-Herausforderungen. Die Patch Notes findet ihr bei gameforge.com.
- Auch Crystal of Atlan hat mit einem Update eine neue Klasse erhalten: die Sugariff ist die dritte Variante der Kämpferin, die auf musikalische Rhythmen setzt. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Guild Wars 3 hat auf der offiziellen Webseite das Volk der Asura vorgestellt. Die wirken ganz anders als im Vorgänger, wodurch sie für Kollege Alex plötzlich sehr viel spannender sind.
- Nodusfall ist eine der größten Überraschungen der gamescom 2026. Das neue Action-Rollenspiel von HoYoverse sieht nicht nur ganz anders aus als Genhin Impact und Co, es geht auch beim Bezahlmodell ungewohnte Wege. Außerdem könnte es in die MMO-Lite-Richtung gehen.
- Mit Epitome möchten die Entwickler des gleichnamigen Studios ein MMORPG der nächsten Generation liefern, das in Sachen „Massively“-Erfahrung und KI-Nutzung neue Standards setzen soll. Auf Steam ist jetzt eine Demo verfügbar. MeinMMOs Genre-Experte Karsten Scholz hat reingespielt.
- Mit Lord of Mysteries ist in China ein neues MMORPG extrem erfolgreich an den Start gegangen. Das Spiel basiert auf einer populären Web-Novelle, die auch eine launige Anime-Adaption erhalten hat.
- Das in Korea sehr erfolgreiche Dark-Fantasy-MMORPG Vampir hat die Vorabregistrierungsphase für die globale Version gestartet. Wo? Auf vampirgb.netmarble.com. Wenn sich genug Spieler registrieren, winken spezielle Belohnungen.
- In dieser Woche haben die Devs von Persist Online die nächste Playtest-Phase angekündigt. Der Fokus liegt dieses Mal auf dem Gilden-PvP-Feature Sectors. Die Ankündigung findet ihr auf persist.online.
- MapleStory Classic World erscheint am 21. Oktober. Ab Anfang September soll es Gründerpakete zum Kauf geben, die einen Frühzugang ab dem 6. Oktober ermöglichen. Die Ankündigung dafür gab’s auf YouTube.
- Seit vielen Monaten schon begleitet der YouTuber Kanon das neue MMORPG Aion 2 mit seinen Erfahrungsberichten. In einem neuen Video fasst er seine persönliche Einschätzung noch einmal zusammen und zieht dabei einen ungewöhnlichen Vergleich.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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