EVE Online aktualisiert sein Gehirn, muss dafür 2,4 Millionen Zeilen Code anfassen, doch für euch lohnt sich das

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten gamescom-Neuigkeiten, großen Updates und schwierige Starts.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Derzeit bereitet sich Albion Online auf das große Drachenfeuer-Update vor, das erstmals Drachen in die Welt von Albion bringt. Das bisher Gezeigte sieht so spaßig aus, dass sich unser MMORPG-Experte Karsten Scholz nach vielen Jahren der Abstinenz einen neuen Account erstellt hat, um sich auf den Angriff der Echsen vorzubereiten. Hier geht’s zu seinem Anspielbericht zu Albion Online im Jahr 2026.

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Stürmt zwei legendäre Schlachtzüge aus WoW

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die Entwickler von SWTOR haben die Events für den September vorgestellt. Mit dabei: Rakghul-Wiederaufleben auf Tatooine, Relikte der Gree und Piratenangriff. Die Übersicht: auf swtor.com.

Der Lethar-Server für EverQuest ist live. Ihr startet dort mit der Erweiterung The Serpent’s Spine. Was ihr sonst noch wissen müsst, verrät euch die offizielle Ankündigung.

Auch EverQuest 2 hat mit Revelations of Malice ein neues Update erhalten. Mit dabei: ein neuer Raid, 4 Dungeons, Solo-Missionen und mehr. Die Patch Notes: auf everquest2.com.

Am 26. August sind die 3 neuen Retro-Server von Tibia gestartet. Der EU-Server hört auf den Namen Sinistra. Die Details findet ihr auf tibia.com.

Der Start des Privatserver-Projekts Tera Europe Classic+ verlief wohl nicht optimal. Spieler berichten von technischen Problemen, die durch einen DDoS-Angriff noch verschärft worden sind (Quelle: mmorpg.org.pl).

ENAD Global 7 hat seinen Quartalsbericht veröffentlicht und dabei die stabilen Einnahmen von DC Universe Online, EverQuest 1 und 2 sowie von Herr der Ringe Online hervorgehoben. Palia konnte die Marke von 10 Millionen Spielern übertreffen und die höchsten Umsätze seit Mai erzielen. Für das neue EverQuest-MMORPG, das 2028 erscheinen soll, konnten wir kein Update entdecken.

Final Fantasy XI bekommt eine kostenlose, umfangreiche und nicht mehr zeitlich begrenzte Trial-Phase, die an das Pendant von Final Fantasy XIV erinnert. Entsprechend viele Inhalte stehen Kostenlos-Nutzer in Zukunft zur Verfügung. Die Details findet ihr auf resetera.com.

Aion Classic hat mit Patch 5.0 ein großes Content-Update erhalten. Freut euch unter anderem auf die neue Klasse Soul Reaper und frische Dungeon-Herausforderungen. Die Patch Notes findet ihr bei gameforge.com.

Auch Crystal of Atlan hat mit einem Update eine neue Klasse erhalten: die Sugariff ist die dritte Variante der Kämpferin, die auf musikalische Rhythmen setzt. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen