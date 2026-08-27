Neues Dark-Fantasy-RPG der „Genshin Impact“-Macher sieht nicht nur fett aus, es verzichtet auch auf die größte Sünde

Nodusfall ist eine der größten Überraschungen der gamescom 2026. Das neue Action-Rollenspiel von HoYoverse sieht nicht nur ganz anders aus als Genhin Impact und Co, es geht auch beim Bezahlmodell ungewohnte Wege.

Wer HoYoverse hört, der denkt wahrscheinlich sofort an bunte Anime-Grafik, Gacha-Bezahlsysteme und Spiele wie Genshin Impact, Zenless Zone Zero oder Honkai: Star Rail. Entsprechend überrascht waren sicherlich nicht nur wir bei MeinMMO, als die Entwickler auf der gamescom 2026 ihr neues Action-Rollenspiel Nodusfall vorgestellt haben.

Der erste Trailer präsentiert epische Dark-Fantasy-Bilder, die auch aus dem nächsten Spiel von FromSoftware (Elden Ring, Dark Souls) hätten stammen können. Zu sehen sind aber auch Multiplayer-Kämpfe gegen riesige Monster, die MMO-Lite-Vibes versprühen und spielerisch zeitweise an die Monster-Hunter-Reihe erinnern.

Kollegin Jasmin hat auf der gamescom bereits mehr als den Trailer gesehen und bestätigt: Das sieht tatsächlich so gut aus! Ein ausführlicher Bericht von der Messe folgt sicherlich bald. Im Folgenden möchten wir aber auf einige Fragen eingehen, die gerade zu Nodusfall im Netz kursieren, und zwar mit Blick auf das Bezahlmodell und die spielerische Ausrichtung.

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Free2Play? Ja, aber kein Gacha!

Was für ein Bezahlmodell nutzt Nodusfall? Bereits mit der Ankündigung war klar, dass Nodusfall ein Free2Play-Bezahlmodell besitzen soll. Dennoch soll sich die Monetarisierung des Action-RPGs spürbar von Genshin Impact und Co. unterscheiden. In einer offiziellen FAQ, die wir von den Entwicklern per Mail erhalten haben, erklären sie:

„Nodusfall wird ein dauerhafter Free-to-Play-Titel sein. Was wir zum jetzigen Zeitpunkt verraten können, ist, dass Charaktere nicht über Zufallsziehungen freigeschaltet werden. Wir hoffen, den Spielern dieses Kern-Erlebnis durch kontinuierliches Spielen zugänglich zu machen. Die Monetarisierung über kosmetische Inhalte ist ein wichtiger Weg, den wir in Betracht ziehen.“

Sprich: Nodusfall kommt ohne ein zufallsbasiertes Gacha-System aus und setzt dafür auf den direkten Verkauf von kosmetischen Skins über einen Ingame-Shop. Alle Spiel-relevanten Inhalte wie Charaktere soll man sich indes mit der Zeit erspielen können.

Ist Nodusfall ein MMO Lite? Klar ist aktuell, dass Nodusfall einen starken Fokus auf die Koop-Erfahrung mitbringen soll. Man kann sich mit einer „Squad aus Gefährten“ (Quelle: nodusfall.hoyoverse.com) auf die PvE-Herausforderungen stürzen, wobei die Gruppe bis zu 4 Spieler umfassen kann. In der Welt trefft ihr dabei offenbar nicht auf Spieler anderer Gruppen.

Im Netz wird indes diskutiert, ob es einen sozialen Hub gegen könnte, in dem man auf eine größere Zahl von Spielern treffen könnte. Dafür gibt’s aktuell aber noch keine offizielle Bestätigung. Die Entwickler erklären in ihrer FAQ aber, dass es Szenarien geben wird, in denen Spieler ganz natürlich aufeinandertreffen.

Weiterhin bestätigen sie, dass Nodusfall zwar einen PvE-Fokus haben, aber auch optionale PvP- und PvPvE-Inhalte erhalten soll. Die meisten Kerninhalte sollen solo spielbar sein, wobei man dann aber auf den Teamwork-Aspekt und Synergien verzichten muss. Wie sich das auf die Spielerfahrung konkret auswirkt, ist nicht klar.

Nodusfall soll sicher für den PC erscheinen, weitere Plattformen werden zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt. Einen Release-Zeitraum gibt es bislang nicht. Es befindet sich seit 2 Jahren in Entwicklung. Doch welchen Eindruck macht das neue Action-RPG von HoYoverse bisher auf euch? Habt ihr Bock? Schreckt euch die visuelle Nähe zu Elden Ring ab? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Und schaut auch in meiner aktuellen Kolumne vorbei: Spiele aus Asien sind Einheitsbrei: Wer das glaubt, ignoriert viele Perlen und die Franchise-Verliebtheit im Westen