Das nächste Genshin Impact sieht aus wie Elden Ring und könnte ein MMO werden

Die Opening Night Live der gamescom 2026 startet mit einem unerwarteten Banger: Ausgerechnet die Macher von Genshin Impact bringen ein MMO im Look von Elden Ring mit Souls-like Feeling.

Genshin Impact und Elden Ring in einem Game? Zum Auftakt der Opening Night Live der gamescom 2026 zeigte Hoyoverse den Trailer für ihr nächstes Game: Nodus Fall. Bislang ist der Publisher und Entwickler vorrangig für Games in Anime-Optik bekannt. Von ihnen sind unter anderem Genshin Impact, Zenless Zone Zero oder auch Honkai: Star Rail.

Was wissen wir bereits? Aktuell ist leider noch fast nichts über Nodus Fall bekannt. Es gibt noch keine Informationen zur Plattform, Spielerzahl oder das Release-Datum. Entwickelt wird es wohl in der Unreal Engine 5.

Für Nodus Fall versuchen sich Hoyoverse scheinbar an einem komplett anderen Konzept, als mit ihren bisherigen Games: Die Grafik erinnert an das Souls-Like Elden Ring, während das Multiplayer-Gameplay starke Ähnlichkeiten zu traditionellen MMORPGs hat. Unter anderem sieht man, wie ein Heiler seine mindestens vierköpfige Gruppe wiederbelebt. In einigen Szenen mutet das Game aber auch an Monster Hunter Wilds an.

Sobald es mehr Informationen zum vermuteten Action-MMO mit Souls-Like-Geschmack gibt, lest ihr es natürlich auf MeinMMO. Macht euch der Trailer schon Bock auf das Game? Schreibt uns eure Meinung kurz in die Kommentare. Und wenn ihr weiter bei der ONL aktuell bleiben wollt, schaut am besten direkt in unseren Ticker rein: gamescom Opening Night Live 2026: Alles zum Stream, bekannten Spielen, Leaks und mehr im Live-Ticker



