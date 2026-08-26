Die erste wöchentliche Belohnung von Saison 2 in World of Warcraft gibt es heute. Aber ihr könntet leicht einen großen Fehler machen.

Heute geht es für viele Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft an die große Schatzkammer in Silbermond, um dort die erste richtig starke Belohnung aus Saison 2 zu erhalten. Doch wer nicht aufpasst, macht schnell einen fatalen Fehler, den man rasch bereut. Denn wer regelmäßig Raids besucht, sollte auf die Item-Belohnung verzichten und sich stattdessen einen Bonuswurf mitnehmen.

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Bonus Roll ist fast immer besser als tatsächliche Beute

Warum sollte man auf die Item-Belohnungen verzichten? Wenn ihr mindestens 3 Felder in der wöchentlichen Schatzkammer ausgefüllt habt, könnt ihr statt eines Items auch einen Leerenkern wählen – also einen Bonus Roll. Das wird innerhalb der Community fast immer als die „korrekte“ Vorgehensweise gesehen.

Denn mit einem Bonus Roll könnt ihr euch ein Stück Beute aus dem aktuellen Raid garantieren und das eine satte Pfad-Stufe höher als eigentlich bei dem Boss droppt. Daher ist der Trostpreis fast immer die bessere Option.

Wo sollte man den Bonus Roll benutzen? Das kommt auf die Klasse an und welche Items ihr noch benötigt. Grundsätzlich gilt aber:

Benutzt den Bonus Roll beim aktuellen Endboss Ula’tek auf heroisch. Das dürfte für viele noch erreichbar sein. Dann winkt ein mythisches Item von Ula’tek, von denen viele für die meisten Klassen Best-in-Slot sind.

Wenn ihr Beute aus einem bestimmten Dungeon braucht, benutzt den Bonus Roll in einem Mythisch+-Dungeon, der mindestens Stufe 10 oder höher hat. Dann erhaltet ihr auch hier ein mythisches Item.

Am besten ist es natürlich, wenn ihr ein wenig nachforscht, welche Gegenstände für eure Klasse am wichtigsten sind und dann darauf hinarbeitet, die Bonus Rolls bei den entsprechenden Bossen oder Dungeons zu benutzen. Das kann für jede Klasse und Spezialisierung unterschiedlich sein.

Wann sollte man die Belohnung aus der Schatzkammer nehmen? Grundsätzlich gibt es nur zwei Szenarien, in denen ihr die Item-Belohnung aus der Schatzkammer bevorzugen könnt:

Das zur Auswahl stehende Item ist euer absolutes „Best in Slot“-Item auf hoher Qualität, das ihr also lange tragen werdet.

Ihr wisst, dass ihr keine Inhalte gehen werdet, in denen ihr euren Bonuswurf sinnvoll verwenden könnt.

Der zweite Fall dürfte wohl vornehmlich für Solo-Spieler eine Option sein, die sich ausschließlich über Tiefen oder Open-World-Inhalte ausrüsten. Die allermeisten dürften aber wohl den Bonuswurf auswählen wollen.

Wie werdet ihr mit der großen Schatzkammer verfahren? Macht ihr es so, wie viele Profis in der Community empfehlen und nehmt nur noch die Bonus Rolls? Oder ist euch der optimale Weg egal und ihr wählt trotzdem eines der hübschen Items, wenn sich die Gelegenheit bietet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Noch mehr Bonus Rolls gibt es erst in einigen Wochen – aber schon jetzt solltet ihr die Quest dafür annehmen!