Eine wichtige Quest in WoW überseht ihr leicht, solltet sie auf jeden Fall annehmen

Eine wichtige Quest für Saison 2 von WoW: Midnight übersehen viele. Dabei gibt sie euch später die beste Beute im Spiel.

Die Saison 2 von World of Warcraft Midnight ist gestartet und damit gehen auch einige Quests einher, die ihr annehmen und erledigen solltet. Denn schon jetzt ist klar, dass es in ein paar Wochen wieder die „Bonus Rolls“ geben wird, mit denen ihr zusätzliche Beute aus verschiedenen Spielinhalten ergattern könnt.

Doch die Quest übersieht man leicht, denn sie wird nicht in Silbermond angeboten. Wir verraten euch, wie ihr die Aufgabe annehmt, damit ihr nicht zurückfallt.

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Bonuswürfe für die beste Beute – Ihr braucht eine Quest

Wo startet die Quest? Ein wenig kontra-intuitiv ist der Start der Questreihe schon. Denn sie beginnt im Leerensturm bei Decimus – also dort, wo ihr in der ersten Saison die Questreihe für die Bonus Rolls ebenfalls gestartet habt. Doch der Leerensturm dürfte aktuell von den meisten Spielerinnen und Spielern kaum besucht werden, immerhin findet die Action vor allem auf der gewundenen Insel statt.

Sprecht also im Leerensturm mit Decimus (Koordinaten: 51 / 68 ) und reist anschließend nach Silbermond, um mit Orin Irrlicht zu sprechen (Koordinaten: 40 / 65 ). Dort erhaltet ihr die Quest Prismatisches Potenzial, die ihr ebenfalls annehmt.

Was muss man für die Quest tun? Die Quest will, dass ihr insgesamt 10 Elementarer Leerenkernsplitter aufsammelt und zu Orin bringt. Die Splitter bekommt ihr aus unterschiedlichen Endgame-Spielinhalten. Dazu gehören:

Reichhaltige Tiefen

Raid-Bossen aus Saison 2

Mythisch+

Alptraum-Beutejagden

Sobald ihr 10 Stück gesammelt habt, kehrt zu Orin zurück. Die Questreihe geht dann in der nächsten Woche weiter und wird sich noch einige Male wiederholen.

Solltet ihr eine Woche verpasst haben, ist das aber auch nicht schlimm. Ihr könnt die bisherigen Quests jederzeit nachholen, allerdings ist das dann mit entsprechend mehr Aufwand verbunden. Es ist also empfehlenswert, die Quest jede Woche anzunehmen und so bald wie möglich abzuschließen.

Warum sind die Bonus Rolls so wichtig? Mit Bonus Rolls könnt ihr später ganz gezielt nach Items suchen, die ihr unbedingt haben wollt. Denn wenn ihr die Nebulösen Leerenkerne verwendet, dann erhaltet ihr einen Gegenstand auf hohem Itemlevel von der Quelle, wo ihr den Kern verwendet. Wenn ihr also etwa den Boss Ula’tek im Raid besiegt, aber kein Glück bei der gewöhnlichen Beuteverteilung hattet, könnt ihr einfach einen Bonus Roll aktivieren und erhaltet garantiert ein Item aus der Beuteliste von Ula’tek. Gerade für die Jagd nach den Best in Slot -Items ist das eine wichtige Sache.

Bis es soweit ist, dauert es aber noch einige Woche. Das ist auch genug Zeit für die Profis der besten WoW-Gilden der Welt, um sich ein spannendes Wettrennen zu liefern und zu schauen, wer dieses Mal den World First abstauben wird. Wenn ihr live dabei sein wollt, haben wir hier aufgelistet, wo ihr den Profis zuschauen könnt.