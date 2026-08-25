In den Tiefen von WoW könnt ihr etwas entdecken, das eure Beute verdoppelt

Mit einem kleinen Trick bekommt ihr mehr Beute aus den reichhaltigen Tiefen in World of Warcraft. Dafür müsst ihr aber die Augen offenhalten.

Für die zweite Saison von World of Warcraft Midnight haben sich die Entwickler ein paar Ideen überlegt, um Tiefen noch etwas interessanter und lohnenswerter zu gestalten. Eine davon ist Dundun, der Loa des Überflusses. Wenn ihr ihn in den Tiefen findet, gibt es viel mehr Belohnungen, sodass ihr gleich den Wert mehrerer Tiefen auf einen Schlag erhaltet.

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Was bringt es, wenn man Dundun findet? Wenn ihr Dundun in einer Tiefe findet und ansprecht, könnt ihr ihn darum bitten, seinen Segen für die aktuelle Tiefe auszusprechen. Das sorgt dafür, dass ihr zusätzliche Belohnungen am Ende der Tiefe erhaltet. Das umfasst so ziemlich alle Belohnungen, die es gibt: Ihr bekommt mehr Leerenmünzen, Valeera bekommt doppelte Erfahrungspunkte, ihr bekommt ein garantiertes Housing-Item und sogar zwei reichhaltige Kisten erscheinen anstatt nur einer – auch wenn ihr dann zwei Schlüssel benötigt.

Welche Voraussetzungen benötigt man? Damit ihr Dundun in den reichhaltigen Tiefen finden könnt, müsst ihr euren Tiefen-Fortschritt auf Stufe 3 bringen. Das Level erhöht ihr, indem ihr reichhaltige Tiefen abschließt – je schwieriger die Tiefe und je mehr Kisten ihr am Ende öffnet, desto mehr Fortschritt gibt es.

Wie erkennt man Dundun? Sollte Dundun in einer Tiefe erscheinen, dann erscheint er in Form eines Schreines – der allerdings nicht so ganz offensichtlich ist. Bei dem Schrein handelt es sich nämlich um ein Objekt, das gar nicht so richtig in die Tiefe passt. Das kann ein Papp-Flamingo sein, aber auch die Nachbildung eines Busches oder einem Warnschild aus Lorenhall. Auf den ersten Blick mag das gar nicht auffallen. Wenn ihr allerdings mit der Maus über das Objekt fahrt, wandelt sich recht weit unten an dem Objekt euer Mauszeiger in eine Sprechblase, um mit Dundun zu reden.

Doch zum Glück gibt es einen Trick, um Dundun viel leichter zu finden.

In solchen Objekten steckt Dundun. Manchmal ist er leichter zu bemerken, manchmal schwieriger.

/target sorgt für sofortigen Erfolg

Wie findet man Dundun ganz leicht? Es gibt einen simplen Trick, mit dem ihr Dundun sofort ausfindig machen könnt. Sobald ihr die Tiefe betreten habt, gebt einfach „/target Dundun“ in den Chat ein. Dann versucht das Spiel, Dundun ins Ziel zu nehmen. Macht dann einfach einen Rechtsklick auf ihn und markiert ihn mit einem auffälligen Symbol, sodass ihr ihn gut erkennen könnt.

Beachtet, dass der Trick nicht immer funktioniert. Denn manche Tiefen sind so groß, dass Dundun auch außerhalb eurer Sichtweite sein kann und schlich noch nicht geladen ist. In dem Fall benutzt den Befehl einfach im späteren Verlauf der Tiefe noch einmal.

Kann man Dundun mehrfach finden? Ja, aber nicht mehrmals pro Tiefe. Aber ihr könnt Dundun in mehreren aufeinanderfolgenden Tiefen antreffen. Wenn ihr ihn allerdings erneut findet, stellt er euch vor eine neue Auswahl. Er verbessert dann nicht mehr alle Aspekte der Belohnungen, sondern ihr müsst euch für eine Sache entscheiden:

Lorenmünzen

Leerenlichtmergel

Erfahrung für Valeera

Dekorationen für das Housing

Cortyn meint: Von all den Dingen, die den Tiefen hinzugefügt wurden, finde ich Dundun ist eine richtig schöne Ergänzung, die dazu beiträgt, dass man ein wenig effizienter genau das farmen kann, was man eigentlich haben möchte. Generell sind die Tiefen in dieser Saison recht angenehm, wenn auch vielleicht ein kleines bisschen zu einfach, gerade mit einer hochstufigen Valeera. Doch die neuen Mechaniken gefallen mir ausgesprochen gut. Aber wie seht ihr das?

Auch andere Quellen von Beute wurden verbessert, wie etwa die Beutejagden.