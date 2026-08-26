In AION 2 muss ich das brennende Buch aus Gummibärchen bekommen, sonst war es das mit den Dungeons

Auf der gamescom 2026 konnte sich MeinMMO-Redakteurin Jasmin eine Präsentation zu AION 2 ansehen. Dabei wurde das Aussehen voll in den Fokus gestellt.

AION 2 sieht man wortwörtlich an der Nasenspitze der Charaktere an, dass es aus Korea stammt. Die Figuren haben alle ein anmutiges Aussehen und auf ihren Look wird großen Wert gelegt.

Doch neben der richtigen Frisur und Haarfarbe gibt es noch andere Details, mit denen sich Spieler beschäftigen müssen. In einer Präsentation wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass ich in AION 2 viele Stunden für das perfekte Aussehen stecken werde. Dabei hat es mir ein Item besonders angetan.

Video starten Aion 2 zurrt mit neuem Trailer das Launch-Datum für den globalen Start fest Autoplay

Ich brauche die brennenden Gummibärchen

Eine der Klassen, die ihr in AION 2 spielen könnt, ist der Zauberer. Er hat ein Buch bei sich, wie für einen Magier üblich, aus dem er die Zauber wirken kann.

Selbst dieses Buch hat zahlreiche Skins, bei denen einer verrückter ist als der andere. Dabei sind mir besonders zwei brennende Gummibärchen aufgefallen, die den Umschlag dieses Buches bilden.

Doch das ist nicht alles: Auch die Flügel, mit denen Spieler fliegen können, haben viele Cosmetics. Sie kommen jedes Mal zum Vorschein, wenn man springt.

Es wäre für mich oberpeinlich, wenn auch sie nicht top gestylt sind. AION 2 setzt den Fokus zwar auf kleinere Spielergruppen, doch auch vor denen will ich mich nicht blamieren.

Als ob das nicht genug wäre, gibt es auch noch über 200 Pets, die im Kampf ebenfalls neben einem laufen. Auch hier kann man sein Auftreten also weiter optimieren.

Wer also weniger Zeit mit PvE-Inhalten verbringen will, hat massig Auswahl, um seinen eigenen Charakter von anderen abzuheben. Ich freue mich, dass man bei vielen Items nicht einfach auf Ästhetik geachtet hat (wie bei den brennenden Gummibären), sondern auf Kreativität.

Deshalb freue ich mich schon jetzt, in AION 2 viel Zeit mit meinem Aussehen zu verbringen. Das hat mir in Final Fantasy XIV schon wahnsinnig Spaß gemacht.

Allerdings kann ich noch nicht abschätzen, inwieweit man für die ganzen Skins in die Tasche greifen muss. Dadurch, dass die verrückten Cosmetics so besonders aussehen, kann ich mir vorstellen, dass man sie sich für Echtgeld kaufen muss.

Cometics, Skins und allgemein die Optik eines Charakters haben für viele Spieler von MMORPGs einen hohen Stellenwert. Doch nicht immer können die Wünsche der Spieler erfüllt werden, erst recht nicht, wenn es dabei technische Schwierigkeiten gibt: Dicke Hintern sind in Final Fantasy XIV eine viel größere technische Herausforderung, als Fans wahrhaben wollen.