Neues MMORPG auf Steam sieht aus wie WoW, lässt euch bald für tagelange Tests auf die Server

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein spannender Playtest, viele Updates, das Ende einer Ära und einige Baustellen in WoW Midnight.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Am 19. März 2026 erscheint mit Crimson Desert der Quasi-Nachfolger von Black Desert. Das Open-World-Abenteuer sollte urprünglich ebenfalls ein MMORPG werden, doch wandelte sich das Projekt im Laufe der Entwicklung zur reinen Singleplayer-Erfahrung. Wir haben uns auf Spurensuche begeben und geschaut, wie viel MMO noch in Crimson Desert drin ist.

Der Launch-Trailer von Crimson Desert stimmt euch auf den baldigen Release ein:

Das Ende einer Ära in Lost Ark

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO veröffentlichen wir regelmäßig Videos rund um das beste Genre der Welt. Ganz aktuell werfen wir einen Blick auf die neue WoW-Erweiterung Midnight:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die Entwickler von RuneScape und Old School RuneScape haben neue Abo-Preise angekündigt. Trotz des Hypes um die derzeitigen Veränderungen in den MMORPGs gibt es daher gerade viel Kritik.

Am 11. März ist Update 47.1 für Herr der Ringe Online erschienen, mit 10 neuen Missionen und Erkundungen in Mûr Ghala, frischen Aufgaben für das Frühlingsfest (läuft vom 12. März bis zum 31. März) und mehr. Die Patch Notes: auf lotro.com.

Für Star Wars: The Old Republic ist Update 7.8.1 mit dem Namen Geheimnis der Meisterin erschienen. Freut euch auf neue Story-Inhalte, Gefährten-Missionen, das Frühlings-Event und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf swtor.com.

Spieler von Project: Gorgon freuen sich über ein Engine-Upgrade, Anpassungen des Redwing-Casinos, Boss-Änderungen und mehr. Mehr zum Update auf Steam.

Die Sony-Entwickler freuen sich aktuell über einen neuen Meilenstein: Phantasy Star Online 2 kommt mittlerweile auf weltweit 12 Millionen registrierte Nutzer. Gefeiert wird die beeindruckende Zahl mit Login-Bonus, Boosts und mehr. Die Details erfahrt ihr auf pso2.com.

Mit Floral Fury Online ist am 10. März ein neues Indie-MMORPG auf Steam gestartet. Der Preis: nen Zehner. Einige der Versprechen: Physik-basierte Action-Kämpfe, prozedurale Dungeons, PvP-Arenen und eine von den Spielern angetriebene Wirtschaft.

Das neue Corruption-Update ist in dieser Woche auch für die Konsolen-Versionen von Star Trek Online erschienen. Dort finden aktuell zudem die Feierlichkeiten zum 16. Jubiläum statt. Die Infos: auf playstartrekonline.com.

Ein neues Update für Final Fantasy XI ist live und erweitert unter anderem das Trust-System. Die Patch Notes findet ihr auf forum.square-enix.com.

Für The Quinfall ist Patch 1.0.0.17 live gegangen, mit Skill-Anpassungen, Bugfixes und mehr. Die Patch Notes findet ihr etwa auf Steam.

Die Entwickler von EVE Online haben einen Teil ihrer Pläne für die Sommer-Erweiterung offenbart und sich dabei vor allem auf die Einführung der Militär-Kampagnen sowie die verbesserte Zugänglichkeit von Fraktionskämpfen konzentriert. Mehr dazu auf eveonline.com.

Sword of Justice hat mit 1.2.0 ein neues Update spendiert bekommen mit neuer Martial-Art-Schurke, neuen Arealen und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf swordofjustice.com.

Neverwinter hat mit 32.5 eine neue Erweiterung spendiert bekommen. Ihr Name: Tempus Arena – The Slaughterhouse. Die Highlight-Features: Celestische Insignien, Celestische Reittiere, das überarbeitete Schlachthaus, das verbesserte Wartelistenfenster und die Änderungen am Kleriker. Zu den Patch Notes geht’s auf playneverwinter.com. Im Folgenden und auf YouTube findet ihr den Launch-Trailer.

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

MIR4 ist eines der beliebtesten MMORPGs auf Steam. Gleichzeitig arbeiteten die Entwickler schon am 5. Teil der MMORPG-Reihe. Jetzt soll die Entwicklung jedoch gestoppt worden sein.

Eine Analyse aus China hat die kommenden MMORPG-Releases betrachtet und dabei eingeschätzt, wie groß die Veröffentlichungen wirklich werden. Den ersten Platz macht dabei aber überraschenderweise nicht Aion 2.

Mit DreamWorld ist ein neues Sandbox-MMO auf Steam in den Early Access gestartet. Der Zugangspreis: fast 30 Euro. Der Fokus soll auf Basenbau, Crafting und Survival liegen. Die ersten Rezensionen fallen „Ausgeglichen“ aus.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist