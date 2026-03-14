Neues MMORPG auf Steam sieht aus wie WoW, lässt euch bald für tagelange Tests auf die Server

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein spannender Playtest, viele Updates, das Ende einer Ära und einige Baustellen in WoW Midnight.
Highlights der Woche:
- In Scars of Honor steht bald der erste Playtest an, an dem die bisher größte Zahl an Interessierten teilnehmen dürfen. Der Test soll vom 30. April bis zum 11. Mai laufen. Mehr Infos dazu findet ihr auf Steam und im Trailer zum Test auf YouTube.
- Elder Scrolls Online bereitet sich aktuell auf die erste Saison im Jahr 2026 vor und krempelt dafür nicht nur das Bezahlmodell um, sondern erweitert auch seine Versionen.
- MeinMMO-Dämon Cortyn fragte sich in einer neuen Kolumne, ob die Macher von World of Warcraft wissen, warum die Housing-Community eigentlich spielt: Beim Housing hat WoW plötzlich eine seiner größten Stärken vergessen – aber: das Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 %
- Die „Stop Killing Games“-Initiative geht die nächsten Schritte und durfte im Europaparlament mit Abgeordneten sprechen. Gleichzeitig soll noch mehr passieren als nur der Offline-Modus.
- Mit Midnight hat World of Warcraft eine neue Erweiterung erhalten und sämtliche Klassen eine große Überarbeitung. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich zum Addon mal wieder eine neue Klasse angeschaut und dazu ein Hilfs-Tool von Blizzard genutzt – mit überraschendem, aber auch frustrierendem Ergebnis.
Was ist sonst noch passiert? Am 19. März 2026 erscheint mit Crimson Desert der Quasi-Nachfolger von Black Desert. Das Open-World-Abenteuer sollte urprünglich ebenfalls ein MMORPG werden, doch wandelte sich das Projekt im Laufe der Entwicklung zur reinen Singleplayer-Erfahrung. Wir haben uns auf Spurensuche begeben und geschaut, wie viel MMO noch in Crimson Desert drin ist.
Der Launch-Trailer von Crimson Desert stimmt euch auf den baldigen Release ein:
Das Ende einer Ära in Lost Ark
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- In WoW: Midnight ist das Angeln stressig, weil es auch Kämpfe gibt. Aber die kann man mit einem Trick ganz einfach abschalten.
- Ehre farmen kann in World of Warcraft lästig sein. Jetzt ist es noch härter und vor allem Neulinge sind die Leidtragenden.
- Ein fieser Exploit beim Handwerk von World of Warcraft hat katastrophale Folgen. Das ganze Crafting-System könnte damit ruiniert werden.
- In WoW Midnight kehrt ihr ins nördliche Lordaeron zurück, um Silbermond und vor allem den Sonnenbrunnen vor der einfallenden Leere zu schützen. Gerade dieser Sonnenbrunnen war schon oft Ziel von zerstörerischen Kräften – und ist sogar eine Zeit lang buchstäblich auf Azeroth gewandelt. Spieler meinen aber mit leichter Bitterkeit: davon werden wir in Midnight nicht viel hören.
- So viel Spaß die aktuelle Erweiterung WoW: Midnight auch macht, so viele kleine Baustellen gibt es in Azeroth aktuell. Ein Teil der Community vermisst die alte Blizzard-Politur und macht das an einem Beispiel fest, das sich sofort ins Auge brennt.
- Wer die Gewässer im Immersangwald absucht, kann in WoW ein Geheimnis finden. Ein ertrunkener Prinz wartet.
- Am 11. März hat ein neues Update das Ende der Kazeros-Story auf die Server von Lost Ark gebracht. Damit endet ein wichtiges Story-Kapitel, das die Spieler seit dem Launch begleitet hat. Die umfangreichen Patch Notes findet ihr auf playlostark.com.
- Der Brief des Produzenten LIVE Teil 91 für Final Fantasy XIV erschien am Freitag, den 13. März. Im Fokus stand vor allem Patch 7.5. Übertragen wurde das Event unter anderem auf YouTube und Twitch. Die Zusammenfassung dürftet ihr zeitnah im forum.square-enix.com finden.
- Ein neues Update für Black Desert verbessert den Krieg der Rosen und setzt die Jubiläums-Party fort. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
Auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO veröffentlichen wir regelmäßig Videos rund um das beste Genre der Welt. Ganz aktuell werfen wir einen Blick auf die neue WoW-Erweiterung Midnight:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Die Entwickler von RuneScape und Old School RuneScape haben neue Abo-Preise angekündigt. Trotz des Hypes um die derzeitigen Veränderungen in den MMORPGs gibt es daher gerade viel Kritik.
- Am 11. März ist Update 47.1 für Herr der Ringe Online erschienen, mit 10 neuen Missionen und Erkundungen in Mûr Ghala, frischen Aufgaben für das Frühlingsfest (läuft vom 12. März bis zum 31. März) und mehr. Die Patch Notes: auf lotro.com.
- Für Star Wars: The Old Republic ist Update 7.8.1 mit dem Namen Geheimnis der Meisterin erschienen. Freut euch auf neue Story-Inhalte, Gefährten-Missionen, das Frühlings-Event und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf swtor.com.
- Spieler von Project: Gorgon freuen sich über ein Engine-Upgrade, Anpassungen des Redwing-Casinos, Boss-Änderungen und mehr. Mehr zum Update auf Steam.
- Die Sony-Entwickler freuen sich aktuell über einen neuen Meilenstein: Phantasy Star Online 2 kommt mittlerweile auf weltweit 12 Millionen registrierte Nutzer. Gefeiert wird die beeindruckende Zahl mit Login-Bonus, Boosts und mehr. Die Details erfahrt ihr auf pso2.com.
- Mit Floral Fury Online ist am 10. März ein neues Indie-MMORPG auf Steam gestartet. Der Preis: nen Zehner. Einige der Versprechen: Physik-basierte Action-Kämpfe, prozedurale Dungeons, PvP-Arenen und eine von den Spielern angetriebene Wirtschaft.
- Das neue Corruption-Update ist in dieser Woche auch für die Konsolen-Versionen von Star Trek Online erschienen. Dort finden aktuell zudem die Feierlichkeiten zum 16. Jubiläum statt. Die Infos: auf playstartrekonline.com.
- Ein neues Update für Final Fantasy XI ist live und erweitert unter anderem das Trust-System. Die Patch Notes findet ihr auf forum.square-enix.com.
- Für The Quinfall ist Patch 1.0.0.17 live gegangen, mit Skill-Anpassungen, Bugfixes und mehr. Die Patch Notes findet ihr etwa auf Steam.
- Die Entwickler von EVE Online haben einen Teil ihrer Pläne für die Sommer-Erweiterung offenbart und sich dabei vor allem auf die Einführung der Militär-Kampagnen sowie die verbesserte Zugänglichkeit von Fraktionskämpfen konzentriert. Mehr dazu auf eveonline.com.
- Sword of Justice hat mit 1.2.0 ein neues Update spendiert bekommen mit neuer Martial-Art-Schurke, neuen Arealen und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf swordofjustice.com.
- Neverwinter hat mit 32.5 eine neue Erweiterung spendiert bekommen. Ihr Name: Tempus Arena – The Slaughterhouse. Die Highlight-Features: Celestische Insignien, Celestische Reittiere, das überarbeitete Schlachthaus, das verbesserte Wartelistenfenster und die Änderungen am Kleriker. Zu den Patch Notes geht’s auf playneverwinter.com. Im Folgenden und auf YouTube findet ihr den Launch-Trailer.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- MIR4 ist eines der beliebtesten MMORPGs auf Steam. Gleichzeitig arbeiteten die Entwickler schon am 5. Teil der MMORPG-Reihe. Jetzt soll die Entwicklung jedoch gestoppt worden sein.
- Eine Analyse aus China hat die kommenden MMORPG-Releases betrachtet und dabei eingeschätzt, wie groß die Veröffentlichungen wirklich werden. Den ersten Platz macht dabei aber überraschenderweise nicht Aion 2.
- Mit DreamWorld ist ein neues Sandbox-MMO auf Steam in den Early Access gestartet. Der Zugangspreis: fast 30 Euro. Der Fokus soll auf Basenbau, Crafting und Survival liegen. Die ersten Rezensionen fallen „Ausgeglichen“ aus.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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