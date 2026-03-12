WoW: Ein blöder Fisch macht das Angeln stressig – Aber ein Trick hilft euch

In WoW: Midnight ist das Angeln stressig, weil es auch Kämpfe gibt. Aber die kann man mit einem Trick ganz einfach abschalten.

Mit dem Angeln können in WoW viele nichts anfangen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Starren auf einen Fortschrittsbalken und der Notwendigkeit eines Klicks, sobald ein Fisch am Haken ist – also im Grunde recht langweilig.

Doch viele haben am Angeln Spaß. Sie finden es meditativ und beruhigend, während sie zugleich wichtige Ressourcen sammeln, die man als Gilde oder Raid benötigt – etwa für Festmähler und das stärkste Buff-Food. Viele schauen dabei auch einfach eine Serie, hören einen Podcast oder lassen sich von Musik berieseln.

Aber ausgerechnet das sonst so entspannte Angeln kann in Midnight zum Stressfaktor werden, weil das Angeln Kämpfe auslösen kann.

Welcher Fisch ist das Problem? Es geht um den Blutjäger („Blood Hunter“). Dieser Fisch findet sich nämlich nicht damit ab, einfach gefangen zu werden. Sobald man ihn aus dem Wasser zieht, erscheint ein zweiter Blutjäger, allerdings als Feind, der einen sofort attackiert. Besiegt man den Fisch, erhält man ihn ebenfalls als Beute. Doch viele angeln, weil sie eben nicht kämpfen wollen, da macht ein solcher Fisch-Überfall das Ganze unnötig anstrengend.

Das reißt einen nicht nur aus dem Angeln raus, sondern macht die entspannte Tätigkeit des Angelns stressig – plötzlich muss man Kämpfen und sich wieder richtig konzentrieren, obwohl man doch eigentlich entspannt „nebenbei“ nur Fische sammeln wollte.

Kleiner Trick beendet plötzliche Fisch-Überfälle

Allerdings gibt es einen Trick, mit welchem ihr niemals von Blutjägern angegriffen werdet. Ihr müsst beim Angeln schlicht sitzen. Wenn euer Charakter sitzt, dann wird beim Angeln eines Blutjägers kein weiterer Blutjäger beschworen und der Angriff fällt somit aus.

Beim Angeln einfach sitzen – und schon ist es entspannt (Auf dem Wasser zu sitzen müsst ihr separat lernen).

Warum funktioniert das? Das liegt daran, dass das Beschwören des Blutjägers im Grunde ein „Zauber“ ist, der von eurem Charakter gewirkt wird. Diese Fähigkeit wird allerdings nicht ausgelöst, weil sie nur im Stehen funktioniert. Daher bekommt ihr beim Angeln eines Blutjägers dann auch die Fehlermeldung „Ihr müsst stehen, um das zu tun.“

Durch diesen Trick entgeht euch beim Angeln zwar ein zusätzlicher Blutjäger, aber ihr könnt ganz gemütlich weiter eure Fische fangen, ohne jemals in einen Kampf verwickelt zu werden.

Die Berufe in Midnight sind ohnehin so eine Sache, an die man sich erst gewöhnen muss, denn ein paar Details sind anders. Ein richtig massiver Bug hat auch dafür gesorgt, dass die Wirtschaft nachhaltig gestört sein könnte, denn manche konnten unendlich viel Berufswissen anhäufen.