MMORPG zu Elder Scrolls wertet seine Versionen auf, ihr bekommt sehr viel mehr Spiel für euer Geld

Elder Scrolls Online bereitet sich aktuell auf die erste Saison im Jahr 2026 vor und krempelt dafür nicht nur das Bezahlmodell um, sondern erweitert auch seine Versionen.

Was ändert sich bei den Versionen von ESO? Mit dem Release von Update 49 landeten bereits am 9. März 2026 bekanntlich die lange kostenpflichtigen DLCs „Orsinium“, „Imperial City“, „Thieves Guild“ und „Dark Brotherhood“ im Basisspiel von Elder Scrolls Online.

Wer in Zukunft beispielsweise auf Steam knapp 20 Euro für das MMORPG ausgibt oder es bereits in der Standardversion in seiner Sammlung schlummern hat, bekommt ab jetzt Zugriff auf die folgenden Inhalte:

ESO-Grundspiel Wählt im Krieg der Drei Banner eure Seite und drängt in Tamriels Zweiter Ära die einfallenden daedrischen Kräfte auf einem vom Krieg zerrütteten Schauplatz zurück.

24 einzigartige Gebiete Entdeckt, wie weitläufig Tamriel ist: von den Pilzwäldern Morrowinds bis zu den Wüsten Hammerfalls.

Morrowind Taucht in die zum Kult gewordene Heimat der Dunkelelfen ein und bietet dem legendären Kriegerpoeten-Gott Vivec eure Hilfe an.

Hüter als Klasse Bedient euch als Hüter der Macht des Zorns der Natur und befehligt mächtige Bestien.

Imperial City Erkundet das Herz Cyrodiils in Form dieses ausgedehnten PvP-/PvE-Gebiets, das nun von Daedra überrannt wird.

Orsinium Bereist die Berge Wrothgars und betretet die Ork-Hauptstadt Orsinium, in der euch uralte Gefahren erwarten.

Thieves Guild Bekämpft die Truppen des Eisenrads und verhelft der Diebesgilde wieder zu ihrem einstigen Glanz.

Dark Brotherhood Werdet zum neuesten Mitglied der berüchtigten Dunklen Bruderschaft und zieht eine blutige Schneise durch Tamriel.



Wer ESO über Xbox Game Pass Essential oder PlayStation Plus Extra (oder Premium) spielt, hat Zugriff auf alle Inhalte dieser neuen Standardversion.

Wichtig: Alle zukünftigen spielbaren Inhalte für ESO (wie neue Quests, Zonen, Features, Dungeons und Co.) sollen ab dem Start von „Saison Zero“ kostenlos für jeden Besitzer des ESO-Hauptspiels sein

Content für tausende Stunden zum Vollpreis

Und was ist mit der Deluxe-Variante? Diese knapp 60 Euro teure Variante von ESO enthält neben allen Inhalten der Standardversion auch die folgenden Inhalte:

die Kapitel Summerset, Elsweyr, Greymoor, Blackwood, High Isle, Necrom und Gold Road

die Seasons of the Worm Kult von 2025

die Features Schmuckhandwerk, Nekromant-Klasse, Antiquitäten, Gefährten, Ruhmesgeschichten und Arkanist-Klasse

das Reittier „Schädelzahnküsten-Durzog“, der Begleiter „Steinadler“ und Abglanz von Meridias Licht (kosmetischer Bonuseffekt)

Zugang zu den Kapiteln und den Inhalten der Season aus 2025 könnt ihr alternativ aber auch über das optionale ESO-Plus-Abo erhalten. Was das Abo aktuell im Detail alles bietet, könnt ihr auf der offiziellen Übersichtsseite von Zenimax nachschlagen.

Ob sich der Besuch von Tamriel aktuell überhaupt lohnt und was das MMORPG bietet, erfahrt ihr hier: Lohnt sich The Elder Scrolls Online im Jahr 2026?

Wann geht’s los mit der neuen Saison? Die „Saison Null: Morgenlicht und Abendlicht“ startet offiziell am 2. April 2026 und läuft bis zum 8. Juli 2026. Mit dem Start der Saison startet auch der neue Battle Pass mit dem Namen „Tamrielfolianten“. Dieser soll euch in Zukunft für alles belohnen, was ihr in Tamriel so treibt, mit kostenlosen und kostenpflichtigen Belohnungspfaden.

Ein anderes neues Belohnungssystem mit dem Namen Goldküsten-Basar soll indes schon am 25. März 2026 live gehen, also knapp eine Woche vor der Saison. Dahinter steckt ein neuer Ingame-Shop, in dem ihr mit erspielbaren oder durch den Battle Pass verdienten Handelsbarren zahlt.

Im Zuge der Saison wagen die Entwickler noch ein weiteres Experiment: mit dem Nachtmarkt öffnet vom 29. April bis zum 17. Juni das erste Event-Gebiet seine Pforten. Dort erwarten euch knackige PvE-Herausforderungen, die ihr am besten als Teil einer schlagkräftigen Gruppe angehen solltet. Was sonst noch für 2026 geplant ist, erfahrt ihr hier: The Elder Scrolls Online krempelt 2026 erneut das Bezahlmodell um, stellt ungewöhnliche Experimente vor