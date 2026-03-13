Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 %

MMORPGNews
2 Min. Cortyn 0 Kommentare Lesezeichen
Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 %

Die neuen Deko-Items in World of Warcraft waren extrem teuer. Jetzt hat Blizzard reagiert und die Preise reduziert – um bis zu 93 % sind die Kosten gefallen.

Housing-Fans haben sich tierisch auf die neuste Erweiterung von World of Warcraft gefreut. Doch rasch gab es einen großen Dämpfer, denn all die tollen Dekorationen hatten exorbitante Preise. Viel Zeit hätte man investieren müssen, um nur ein einziges Möbelstück zu erfarmen – ganz zu schweigen davon, wenn man gleich gerne mehrere hätte. Jetzt hat Blizzard still und heimlich reagiert und die Preise massiv gesenkt.

WoW: So erfarmt ihr euch schnell 500 mysteriöse Himmelssplitter für das Reittier „Echo von Aln’Sharan“
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 % Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 % WoW erfüllt Dracthyr endlich den Wunsch, den sie seit Jahren haben WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 % WoW Guide: So erledigt ihr Beute-Jagden in 5 Minuten WoW erschuf einen Modus, damit Neulinge im PvP nicht dauernd auf die Fresse kriegen, kürzt ihnen jetzt die Ehre WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“ WoW: Fehler bei den Berufen macht Spieler reich, verdienen Millionen in wenigen Stunden Ausgerechnet beim Housing hat WoW vergessen, was es eigentlich so gut kann 3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen In China werden bereits Hochhäuser in unter 30 Stunden gebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

Was war das Problem? Housing-Gegenstände kosteten eine große Menge an Leerenlichtmergel (‘Voidlight Marl’). Diese Ressource ist aber recht anstrengend zu farmen. Je nachdem, was man haben wollte, musste man bis zu 30 Weltquests abschließen, um sich ein einziges Item kaufen zu können. Ein riesiger Aufwand, nur um ein einziges Housing-Objekt zu haben. Das ist vor allem ein Problem, weil man zumeist mehrere Gegenstände einer Sorte braucht, um damit wirklich experimentieren zu können und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Der Aufschrei in der Community war entsprechend groß.

Housing, wie es von Anfang an sein sollte

Wie hat Blizzard reagiert? Am 13.03.2026 gegen 18:30 Uhr wurde ein kleiner Hotfix auf die Realms von World of Warcraft aufgespielt. Die Änderung betrifft so ziemlich alle Housing-Gegenstände, die man mit Leerenlichtmergel bei den verschiedenen Händlern kaufen kann. Wo vorher Preise von 750 bis 2500 Leerenlichtmergel an der Tagesordnung waren, sind viele Gegenstände jetzt auf Kosten von 150 bis 250 Leerenlichtmergel reduziert.

Mehr rund um WoW:
1
WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“
von Cortyn
2
WoW: Ein blöder Fisch macht das Angeln stressig – Aber ein Trick hilft euch
von Cortyn
3
WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab
von Alexander Mehrwald

Cortyn meint: Ich freue mich ziemlich darüber, dass Blizzard hier so schnell eingelenkt und auf die Community gehört hat. Die allermeisten Housing-Fans wollen eben nicht über Wochen und Monate ihre Dekorationen farmen, sondern die Dekorationen rasch haben, um dann umso mehr Zeit im Housing damit zu verbringen. Daher ist es angenehm, dass wir hier nicht erst bis zu einem großen Patch warten mussten, sondern quasi eine sofortige Reaktion bekommen haben.

Und auch, wenn ich nicht glaube, dass mein Mecker Mittwoch einen großen Anteil an dieser Entscheidung hatte, weil ich mich exakt über dieses Problem ordentlich aufgeregt habe – es fühlt sich doch gut an, wenn Feedback aus der Community so schnell zu positiven Änderungen in WoW fühlt.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
WoW Abundance Gnom Asking titel title 1280x720

WoW Midnight rockt, doch ein Event sorgt für Frust: „Nervig und langweilig“

WoW Midnight: Legendärer Reichtum – So findet ihr die Legende der Haranir und schließt die Quest ab

WoW Beute Jagd in 5 Minuten titel title 1280x720

WoW Guide: So erledigt ihr Beute-Jagden in 5 Minuten

WoW PvP Warrior Human Male Yell titel title 1280x720

WoW erschuf einen Modus, damit Neulinge im PvP nicht dauernd auf die Fresse kriegen, kürzt ihnen jetzt die Ehre

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx