Meckern hat geholfen: WoW reduziert Housing-Kosten um bis zu 93 %

Die neuen Deko-Items in World of Warcraft waren extrem teuer. Jetzt hat Blizzard reagiert und die Preise reduziert – um bis zu 93 % sind die Kosten gefallen.

Housing-Fans haben sich tierisch auf die neuste Erweiterung von World of Warcraft gefreut. Doch rasch gab es einen großen Dämpfer, denn all die tollen Dekorationen hatten exorbitante Preise. Viel Zeit hätte man investieren müssen, um nur ein einziges Möbelstück zu erfarmen – ganz zu schweigen davon, wenn man gleich gerne mehrere hätte. Jetzt hat Blizzard still und heimlich reagiert und die Preise massiv gesenkt.

Was war das Problem? Housing-Gegenstände kosteten eine große Menge an Leerenlichtmergel (‘Voidlight Marl’). Diese Ressource ist aber recht anstrengend zu farmen. Je nachdem, was man haben wollte, musste man bis zu 30 Weltquests abschließen, um sich ein einziges Item kaufen zu können. Ein riesiger Aufwand, nur um ein einziges Housing-Objekt zu haben. Das ist vor allem ein Problem, weil man zumeist mehrere Gegenstände einer Sorte braucht, um damit wirklich experimentieren zu können und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Der Aufschrei in der Community war entsprechend groß.

Housing, wie es von Anfang an sein sollte

Wie hat Blizzard reagiert? Am 13.03.2026 gegen 18:30 Uhr wurde ein kleiner Hotfix auf die Realms von World of Warcraft aufgespielt. Die Änderung betrifft so ziemlich alle Housing-Gegenstände, die man mit Leerenlichtmergel bei den verschiedenen Händlern kaufen kann. Wo vorher Preise von 750 bis 2500 Leerenlichtmergel an der Tagesordnung waren, sind viele Gegenstände jetzt auf Kosten von 150 bis 250 Leerenlichtmergel reduziert.

Cortyn meint: Ich freue mich ziemlich darüber, dass Blizzard hier so schnell eingelenkt und auf die Community gehört hat. Die allermeisten Housing-Fans wollen eben nicht über Wochen und Monate ihre Dekorationen farmen, sondern die Dekorationen rasch haben, um dann umso mehr Zeit im Housing damit zu verbringen. Daher ist es angenehm, dass wir hier nicht erst bis zu einem großen Patch warten mussten, sondern quasi eine sofortige Reaktion bekommen haben.

Und auch, wenn ich nicht glaube, dass mein Mecker Mittwoch einen großen Anteil an dieser Entscheidung hatte, weil ich mich exakt über dieses Problem ordentlich aufgeregt habe – es fühlt sich doch gut an, wenn Feedback aus der Community so schnell zu positiven Änderungen in WoW fühlt.