Der Ort, den ihr in WoW gerade alle verteidigt, war mal ein hübsches Mädchen und hat sogar mit dem obersten blauen Drachen geflirtet

In WoW Midnight kehrt ihr ins nördliche Lordaeron zurück, um Silbermond und vor allem den Sonnenbrunnen vor der einfallenden Leere zu schützen. Gerade dieser Sonnenbrunnen war schon oft Ziel von zerstörerischen Kräften – und ist sogar eine Zeit lang buchstäblich auf Azeroth gewandelt. Spieler meinen aber mit leichter Bitterkeit: davon werden wir in Midnight nicht viel hören.

Die Geschichte des Sonnenbrunnens ist so lang wie tragisch. Mit der Hilfe von Wasser aus dem Quell der Ewigkeit hat der damalige Herrscher Dath’Remar Sonnenwanderer den Brunnen erschaffen, um seinem Volk eine neue Quelle der Macht zu eröffnen.

Über all die Jahre hinweg war der Sonnenbrunnen immer wieder das Ziel verschiedener Angriffe, darunter von Arthas Menethil, dem Lichkönig, und nur kurz darauf von Kael’thas Sonnenwanderer, dem Prinzen der Blutelfen. Seitdem ist sein Volk nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen.

Gerade bei letzterem Angriff und dem Versuch, den Dämonen Kil’jaeden nach Azeroth zu holen, hat sich der Sonnenbrunnen nachhaltig verändert und wurde zu dem, was ihr heute in Midnight kennt. Zumindest fast … denn es gibt noch ein Detail, welches das Spiel aktuell verschweigt.

Anveena Teague, der lebende Sonnenbrunnen

Was hat es mit dem Mädchen auf sich? Hier wird es etwas knifflig, denn streng genommen ist dieses Mädchen kein „Mädchen“, die Entität hat nur eine solche äußere Erscheinung gewählt. Eigentlich handelt es sich aber um die Macht des Sonnenbrunnens selbst, oder zumindest um Teile davon.

Die freien Energien wurden vom roten Drachen Korialstrasz (oder „Krasus“) in eine Form gebracht: ein blondes Bauernmädchen aus Tarrens Mühle, Anveena Teague. Um sie zu schützen und zu tarnen hat er der Illusion Eltern und ein kleines Haus in der Nähe der Siedlung gegeben.

Anveena wurde jedoch ihrer selbst bewusst und begann, tatsächlich zu „leben“ – und sogar zu lieben. Sie und der blaue Drache Kalecgos, der mittlerweile der Aspekt des blauen Drachenschwarms ist, hatten starke Gefühle füreinander.

Wo ist Anveena jetzt? Die Geschichte des „Bauernmädchens“ wird zum größten Teil im Comic „Drachenjagd“ erzählt. Sie wird zum Spielball verschiedener Mächte, darunter der Verräter Dar’Khan Drathir, den ihr seit TBC im Startgebeit der Blutelfen für eine Quest töten sollt.

Dar’Khan versucht, Anveenas Macht für sich zu beanspruchen, um zum Gott zu werden – was erst funktioniert, dann aber schief läuft und die Kraft des Sonnenbrunnens im Mädchen überhaupt erst erwachen lässt.

Anveena selbst taucht jedoch auch in WoW auf. Während The Burning Crusade ist Anveena im Sonnenbrunnen zu sehen, wo sie euch im Kampf gegen Kil’jaeden unterstützt und dabei ihr Leben gibt.

Als Folge und mit Hilfe von Velen sowie dem unverdorbenen Herz des Naaru M’uru wird der Sonnenbrunnen nicht nur gereinigt, sondern ist ab da auch mit der Macht des Lichts durchdrungen. Er wird zur neuen Quelle der Kraft für die Paladine der Blutelfen, den Blutrittern.

Als Kil’jaeden nach Azeroth kommen wollte, musste Anveena ihr Leben lassen.

„Ich glaube nicht, dass Blizzard sich an sie erinnert“

Schon die Prämisse der neuen Erweiterung und alles, was ihr aktuell in Midnight erledigt, zielt irgendwie auf den Sonnenbrunnen und dessen Schutz ab. Lady Liadrin ruft die Armee des Lichts, um den Brunnen zu schützen, während die Leere versucht, ihn zu vernichten.

Es wäre also irgendwie sinnvoll, dass Anveena zumindest irgendwie Erwähnung findet – Fans halten das allerdings für wenig wahrscheinlich. Auf Reddit fragt ein Nutzer, warum Anveena nirgendwo auch nur angesprochen wird. In den Antworten sind sich Nutzer einig:

„Ich glaube nicht, dass Blizzard sich an sie erinnert, wenn ich ehrlich bin.“ – llStonesll

„Mein Guter, Anveena tauchte im Spiel nur am letzten Schluss eines Raids auf. Die wird leider nie wieder erwähnt werden.“ – TheWorclown

„Ich denke nicht, dass sich Blizzard überhaupt an sie erinnert. Wenn die Sunwell-Trilogie heute erscheinen würde, würden die Leute sie als „schlechte Fanfic“ bezeichnen, weil Anveena kein ursprüngliches Konzept war und Knaak sie sich für seinen Comic ausgedacht hat, damit Kalec eine Love Interest hat.“ – elenthiel

Selbst Kalecgos, der nicht weiß, dass ein Teil von Anveena in ihm weiter lebt, sei seitdem weitergezogen und habe schließlich nur kurze Zeit später angefangen, Jaina Prachtmeer den Hof zu machen – von der er selbst sagt, dass sie Anveena ähnlich sieht.

Noch ist es erst kurz nach Mitternacht (verzeiht das Wortspiel) und noch nicht einmal der erste Raid ist eröffnet. Dass Anveena noch auftaucht, ist also zumindest nicht ganz ausgeschlossen, insbesondere mit Blick auf den Sonnenbrunnen und seine Geschichte. Da haben Elfen ja sowieso irgendwie einen Hang zu: WoW: Wie Elfen seit 10.000 Jahren nur Unsinn mit großen Brunnen machen