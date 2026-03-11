WoW nerft Ehre-Farmen, verdoppelt die Zeit, bis ihr solide Ausrüstung habt

Ehre farmen kann in World of Warcraft lästig sein. Jetzt ist es noch härter und vor allem Neulinge sind die Leidtragenden.

PvP in World of Warcraft ist für viele Spielerinnen und Spieler ein Buch mit sieben Siegeln. Viele haben irgendwann in ihrer WoW-Karriere einmal reingeschaut, dann gehörig „aufs Maul“ bekommen und anschließend für sich entschieden: Das schaue ich mir nie wieder an. Mit Midnight wollten die Entwickler dieses Problem lösen und haben einen neuen Modus gebracht, der vor allem Neulinge ansprechen soll. Jetzt wurde genau dieser Modus allerdings so drastisch abgewandelt, dass er sich kaum noch lohnt. Die Community ist entsprechend sauer.

Was ist das für ein neuer Modus? Die „Training Grounds“, also die Übungsgelände, sind ein PvP-Spielmodus, der gegen Bots gespielt wird. Die Bots sind allerdings deutlich klüger als im „K.I.nderspiel“-Modus, können also eine echte Herausforderung sein, wenn man nicht weiß, was man macht.

Der Modus eignet sich perfekt, um die ersten Schritte im PvP zu lernen und zu begreifen, welche Klassen mit welchen Fähigkeiten attackieren, auf welche Cooldowns man achten muss oder wie man sich mit dem Team bei den verschiedenen Zielen abspricht.

Zusätzlich dazu hat man hier eine Menge Ehre verdient. Die benötigt man, um sich solide Start-Ausrüstung für PvP zu verdienen. Denn besondere PvP-Ausrüstung ist in Schlachtfeldern viel stärker als gewöhnliche PvE-Kleidung, da das Itemlevel drastisch angehoben wird. Zudem gibt es zumeist Set-Boni, die nochmal ordentlich Werte und Vorteile bringen.

Halbe Ehre, doppeltes Farmen

Was hat Blizzard gemacht? In einem Hotfix wurde die erhaltene Ehre im Übungsgelände um 50 % reduziert – also ziemlich drastisch. Das sorgt dafür, dass man jetzt viel mehr Zeit benötigt, um gute PvP-Ausrüstung zu erlangen oder sich aber in gewöhnliche Schlachtfelder quält, um deutlich schneller Ehre zu erhalten, aber dafür die ganze Zeit regelrecht überfahren zu werden.

So diskutiert die Community: In der Community herrscht über die Änderung weitestgehend Unverständnis. Denn der neue Spielmodus war gerade dafür gedacht, Neulingen einen Weg ins PvP zu bieten und erst einmal an Bots trainieren zu können. Gleichsam konnte man dort Ehre farmen und sich eine solide Start-Ausrüstung verdienen, bevor man dann in „echte“ Schlachtfelder loszog. Entsprechend fallen auch die Kommentare aus, zum Beispiel auf wowhead:

„Moment, Moment, Moment. Haben sie das Übungsgelände nicht extra eingeführt, damit neue Spieler, die Interesse an PvP haben, Ausrüstung bekommen können und das ausprobieren können, ohne von erfahrenen Profis plattgemacht zu werden? Und jetzt reduzieren sie die Ehre um die Hälfte? Das ergibt keinen Sinn!“ – Grizzlemaw1993

„Ich spiele nicht einmal PvP und denke trotzdem, dass das eine dumme Änderung ist. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass neue Spieler direkt keine Lust mehr haben, wenn sie im PvP einfach überrollt werden und es stattdessen gar nicht mehr spielen.“ – Shammyren

„Ein Schritt vor, zwei Schritte wieder zurück.“ – Talth

Mit diesem Nerf dürfte sich Blizzard also wohl kaum einen Gefallen getan haben, denn einige werden PvP wieder den Rücken kehren, wenn sie nicht zumindest die Start-Ausrüstung in einem etwas einfacheren Umfeld verdienen können. Generell gibt es ein paar fragwürdige Entscheidungen bei WoW, denn auch die Housing-Community ist „milde unzufrieden“.