Kostenloses MMORPG lädt Spieler zu einem Playtest auf Steam ein, will völlig auf Pay2Win verzichten

Cedric Holmeier
Mit Scars of Honor befindet sich derzeit ein neues MMORPG in Arbeit, das auf Steam kostenlos und ohne Pay2Win auskommen soll. Jetzt haben die Entwickler einen großen Playtest angekündigt.

Was ist das für ein MMORPG? Scars of Honor ist ein kostenloses Themenpark-MMORPG mit Action-Combat und Comic-Grafik. Optisch ist das Spiel irgendwo zwischen Albion Online und WoW angesiedelt – wird aber nicht aus der typischen 3rd-Person-Sicht gespielt.

Scars of Honor befindet sich derzeit noch in der Entwicklung, liegt aber bereits vielen Veteranen am Herzen, weil es – abseits vom Hype der großen Grafikwunder Aion 2, ArchAge Chronicles und Chrono Odyssey – ein MMORPG sein soll, das fair zu seinen Spielern ist. So will man komplett auf Pay2Win verzichten und eine faire Monetarisierung bieten.

Als Vorlage dienen die MMORPGs aus den 2000ern. So darf man sich auf zufällig generierte Dungeons für 5 Spieler freuen, dicke Bosse erledigen und in den klassischen PvP-Arenen zeigen, was man kann. Außerdem gibt es ein Narben-System – das ist eine Art Talent-System mit Rogue-Lite-Elementen.

Großer Playtest schon im April

Was ist das für ein Playtest? Bis zum Release von Scars of Honor brauchen die Entwickler noch mehr Feedback von den Spielern. Deshalb findet zwischen dem 30. April und dem 11. Mai 2026 ein großer Playtest statt.

Dabei wird das vollständige Spiel in seiner derzeitigen Version getestet. Die Spieler sollen im Anschluss Feedback für die folgenden Systeme abgeben:

  • Kampf und Levelaufstieg
  • Quests und Erkundung der offenen Welt
  • Talente und das Narben-System
  • Sammeln und Handwerk
  • Prozedurale Dungeons
  • PvP-Schlachtfelder und Arenen
  • Integrierter Voice-Chat

Zu all diesen Features erhoffen sich die Entwickler Feedback von den Spielern um große Änderungen durchzuführen, sollte ein System komplett bei ihnen durchfallen.

Wie nimmt man am Playtest teil? Die Teilnahme am Playtest erfordert nur einen Steam-Account. Auf der Steam-Seite von Scars of Honor könnt ihr einfach auf den grünen „Zugriff anfordern“-Button drücken und seid dann für den Test vorgemerkt.

Die Entwickler haben bereits bekannt gegeben, dass sie den Zugang nur in Wellen freischalten, es kann also sein, dass ihr erst später zum Playtest dazustoßt.

Derzeit arbeiten über 100 Mitarbeiter an Scars of Honor, was im Zusammenhang mit der Beta darauf schließen lässt, dass man nicht mehr allzu lange auf den Release warten muss. Wann es jedoch wirklich so weit ist, ist noch ungewiss: Neues MMORPG auf Steam wird von 100 Leuten entwickelt, soll noch 2026 spielbar sein

Quelle(n): Steam, YouTube, MMORPG.com
