Neues MMORPG auf Steam wird von 100 Leuten entwickelt, soll noch 2026 spielbar sein

Das neue MMORPG Scars of Honor soll schon 2026 eine erste Demoversion erhalten und die Entwickler haben nun über den Stand des MMORPGs gesprochen.

Was ist das für ein MMORPG? Scars of Honor soll ein Themenpark-MMORPG mit Action-Combat und einem Comic-Grafik-Stil werden, der irgendwo zwischen WoW und Albion Online liegt. Das Spiel soll eine faire Monetarisierung ohne Pay2Win erhalten und orientiert sich vor allem an den MMORPGs aus den 2000ern.

Der Themenpark bietet dabei sowohl PvE-Inhalte wie zufällig generierte Dungeons für 5 Spieler und Bossherausforderungen, als auch PvP-Arenen, bei denen die Spieler zeigen können, was in ihnen steckt, soll es geben.

Hier könnt ihr den Trailer zum MMORPG sehen:

Von einer Idee zu 100 Entwicklern

Woher kommt das MMORPG? Statt von einem großen Publisher stammt Scars of Honor als Idee von einem einzigen Entwickler. Wie im neuen Entwickler-Tagebuch klar wurde, ist das Team von einem einzigen Entwickler auf 100 gewachsen.

Auch die ersten Einblicke in geteilten Bildern und GIFs zeigen klar: Das MMORPG macht Fortschritte. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass die Entwickler nun ankündigen, im Frühjahr 2026 eine Demoversion an den Start bringen zu wollen.

Der genaue Termin steht zwar noch nicht fest, ewig wird man aber wohl nicht warten müssen.

Was macht Scars of Honor besonders? Während das MMORPG bewusst auf viele bekannte Mechaniken setzt, haben die Entwickler beim Charakter-System einen eher untypischen Weg gewählt.

Wie ein GIF auf Steam zeigt, orientiert man sich hier eher an Path of Exile und seinem Nachfolger und wählt als Talentbaum einen Sternenhimmel, der den Charakter in viele unterschiedliche Richtungen ausbauen kann.

Außerdem gibt es sogenannte „Scars“, die nicht nur namensgebend sind, sondern auch wie in einem Roguelike dem Charakter einen von vier starken Buffs gewähren. Der Scar kann dabei gegen Gold neu gerollt werden und es ist denkbar, dass mit der Zeit auch weitere solcher Buffs und Boni freigespielt werden.

Scars of Honor möchte altbekanntes und geliebtes mit neuen Ideen, die anderswo bereits etabliert sind und gut funktionieren, mischen und somit eine eigene, neue MMORPG-Vision erschaffen. Ob das auch gelingt, wird der erste Test in einigen Monaten zeigen. Einen anderen Überraschungserfolg legt hingegen Dreadmyst hin: Neuer Überraschungshit auf Steam ist ein MMORPG von einem Solo-Entwickler und es hat nur eine Schwäche