Spieler aus WoW vermissen gerade etwas, das Blizzard lange ausgezeichnet hat, ist eigentlich ein Muss in einem MMO mit „Abo und Shop“

So viel Spaß die aktuelle Erweiterung WoW: Midnight auch macht, so viele kleine Baustellen gibt es in Azeroth aktuell. Ein Teil der Community vermisst die alte Blizzard-Politur und macht das an einem Beispiel fest, das sich sofort ins Auge brennt.

Was ist das für ein Beispiel? In einer Ingame-Sequenz aus der Kampagne der Midnight-Region Zul’Aman sehen wir, wie Troll-Kämpferin Zul’jarra mit einem Schrei eine Axt auf einen zaubernden Oger wirft. Die Wurfwaffe scheint durch die Luft zu gleiten, als würden überhaupt keine physikalischen Kräfte auf sie wirken. Auch die Ausholbewegung von Zul’jarra wirkt überraschend billig.

Eine Diskussion auf Reddit, die sich genau darum dreht, kommt aktuell auf mehr als 2.280 Daumen hoch und mehr als 480 Kommentare. Der am besten bewertete Kommentar von cannib zeigt in einem GIF eine Szene aus einem alten Trash-Streifen, in dem der tonnenschwere Godzilla ähnlich wie die Axt durch die Luft auf einen Gegner zufliegt (Quelle: Reddit).

Während Spieler die Ingame-Sequenzen von WoW kritisieren, wünschen sich viele Fans aufgrund der tollen Cinematic-Trailer seit Jahren animierte Serien und Filme zu WoW:

„Die Qualität einiger Bereiche ist einfach nur schrecklich“

Wie reagiert die Community? Manch ein Trash-Fan findet die aktuellen Ingame-Sequenzen von WoW eben aufgrund solcher Fehler unterhaltsam. Viele andere Spieler kritisieren es indes, dass es solche augenfälligen Details durch die Qualitätssicherung schaffen.

GlitteringWarthog993 schreibt auf Reddit: „Es gab viele lustige Momente wie diesen in den neuen Zwischensequenzen im Spiel.“

Jeb764 fragt sich auf Reddit: „Gibt es nicht eine Animation, in der Krieger buchstäblich ihre Waffen werfen?“ Andere Spieler bestätigen das und weisen zudem darauf hin, dass mittlerweile auch Jäger etwas Vergleichbares haben – es wären also passendere Animationen verfügbar gewesen.

DracoRubi bringt auf Reddit ein anderes Beispiel: „Für mich war die beste Zwischensequenz eine während der Intro-Questreihe, in der Xala’tath in Quel’danas beginnt, Turalyon zu verspotten. Turalyon macht aus irgendeinem Grund alberne Gesichter […].“

borghive kritisiert auf Reddit: „Die Qualität einiger Bereiche ist einfach nur schrecklich.“

TrumpChildOnahole ergänzt auf Reddit: „Vor allem in einem Spiel mit einer hohen monatlichen Gebühr und einem Cash-Shop.“

Blizzard macht auch nach all den Jahren so viel Geld mit WoW und hat ein so großes Team zur Verfügung, dass sich viele Fans bei solchen Details einfach mehr Feinschliff wünschen. Genau dafür war das Studio hinter Diablo, StarCraft und Warcraft ja lange Zeit bekannt.

Seht ihr das auch so oder seid ihr mit der Inszenierung der Midnight-Story zufrieden? Verratet es in den Kommentaren!