Platz 3 der größten MMORPGs auf Steam sollte einen Nachfolger bekommen, jetzt stoppt die Entwicklung

Platz 3 der größten MMORPGs auf Steam sollte einen Nachfolger bekommen, jetzt stoppt die Entwicklung

MIR4 ist eines der beliebtesten MMORPGs auf Steam. Gleichzeitig arbeiten die Entwickler schon am 5. Teil der MMORPG-Reihe. Jetzt soll die Entwicklung jedoch gestoppt sein.

Was ist das für ein MMORPG? Viel ist nicht über MIR5 bekannt, doch die Reihe hat so einige Merkmale, die man wohl auch wieder im fünften Teil erwarten kann. So soll das MMORPG in der Unreal Engine 5 entwickelt werden und eine offene Welt bieten, in der Spieler abseits von typischen Kämpfen ihren Platz in einem der vielen Produktionssysteme einnehmen können.

Bereits MIR4 bot zudem die Möglichkeit, mit dem im Spiel geleisteten Arbeiten echtes Geld zu verdienen. Über eine eigene Krypto-Währung konnten Spieler durch ein Play2Earn-Modell Cent-Beträge erfarmen. Neu im fünften Teil sollte dabei KI-Gegner werden, die dazu lernen.

Dass man neben dem Kämpfen aber auch seine Spielzeit als Handwerker verbringen kann, ist auch das Geheimrezept für den Erfolg des Titels. So können Fans wahre Meister ihres Fachs werden – brauchen aber auch andere, um an Items zu kommen. Das Social-Gameplay wird durch den Handel vorangetrieben. MIR4 ist das drittgrößte MMORPG auf Steam im März 2026.

Hier könnt ihr einen Trailer zu MIR4 sehen:

MIR4 stellt die neue Klasse The Darkist im Trailer vor
Entwicklungsstopp bei Teil 5

Wie steht es um den Nachfolger? Trotz ambitionierter Ziele und eines sehr erfolgreichen Vorgängers gibt es laut dem koreanischen Magazin MTN derzeit einen Entwicklungsstopp beim Projekt. Laut dem Magazin würde dies aufgrund einer „umfassende Projektprüfung“ geschehen.

Im Hintergrund sollen dabei „Bemühungen zur Verbesserung der Organisationseffizienz und eine teilweise Umstrukturierung innerhalb von Wemade“ geschehen. Gleichzeitig soll es Berichte geben, dass sich „eine Tochtergesellschaft in finanziellen Schwierigkeiten“ befindet (Quelle: 17173).

Kommt jetzt das Ende von MIR? Nein, das ist nicht zu erwarten. Die MMORPG-Reihe ist sehr erfolgreich und gerade in Asien extrem beliebt. Es ist wohl davon auszugehen, dass das Projekt nach der Überprüfung fortgesetzt wird.

Ob und welche Änderungen sich ergeben, lässt sich bislang jedoch nicht sagen. Über MIR5 ist noch nicht viel bekannt, was auf einen frühen Entwicklungsstand schließen lässt. Es ist also noch alles offen und kann geändert werden, bis das MMORPG erscheint.

Der Erfolg von MIR4 liegt auch am Play2Earn-Modell. Das zeigen auch die negativen Steam-Reviews die klarmachen, worum es vielen Spielern in Wahrheit geht: Neues MMORPG auf Steam hat viele Spieler, furchtbare Reviews: „Ich spiel nur für Geld“

Quelle(n): mtn.co.kr, news.17173.com
