Mitarbeiter von Facebook investiert fast 300.000 Euro, um von einem Kreuzfahrtschiff aus zu arbeiten und die Welt zu bereisen

Ein Mitarbeiter von Facebook lebt seinen Traum, indem er von einem Kreuzfahrtschiff aus arbeiten und die Welt bereisen wird. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Immer mehr Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitern das Arbeiten im Home Office, aber für einen Mitarbeiter bei Meta reicht das noch nicht aus. Austin Wells, ein 28-Jähriger aus San Diego, hat beschlossen, sein Arbeitsmodell im Home Office auf die nächste Stufe zu heben.

Er investierte knapp 300.000 Euro in einen 12-jährigen Mietvertrag für eine Wohnung auf einem Kreuzfahrtschiff, um die Welt zu erkunden, während er weiterhin für eines der weltweit größten Unternehmen arbeitet.

Flexibles Arbeiten auf hoher See

Was ist sein Plan? Der Mitarbeiter der Abteilung für Augmented Reality und Virtual Reality bei Meta hat eine unkonventionelle Idee: Er plant, für mindestens drei Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff zu leben, um die Welt zu bereisen, während er weiterhin gleichzeitig seiner Arbeit nachgeht. Diese Idee ermögliche ihm mehr Geld zu sparen als bei einer herkömmlichen Unterkunft.

Dank seiner flexiblen Arbeitszeiten könne er seinen Arbeitstag so gestalten, dass er am Abend, in der Nacht und in den frühen Morgenstunden arbeitet. So könne er tagsüber Städte besichtigen und seine Arbeit gegen 18 oder 19 Uhr beginnen. Ein weiterer Vorteil dieser Flexibilität bestehe darin, dass er während dieser Zeit Freunde und Familie für einen Monat an Bord einladen kann.

Dazu sagt er auch:

Dies ist wahrscheinlich das erste Mal überhaupt, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, einem normalen Job nachzugehen und sogar darüber nachzudenken, in einem schwimmenden Apartmentkomplex zu arbeiten und zu leben. Austin Wells via cnbc

Was ist das für ein Kreuzfahrtschiff? Es handelt sich um ein riesiges Luxus-Kreuzfahrtschiff namens MV Narrative. Das Kreuzfahrtschiff bietet 20 Restaurants und Bars, ein Kino, Pools, ein Fitnessstudio, einen Spa-Bereich und einen 24-Stunden-Zimmerservice. Zudem soll das Schiff auch über ein Theater für Aufführungen verfügen.

Für die Gesundheit ist ebenfalls gesorgt, denn das Kreuzfahrtschiff hat auch einen eigenen Schiffsarzt. Das Schiff besteht aus mehr als 500 Privatzimmern und Apartments – für rund 1.000 Passagiere.

Das Kreuzfahrtschiff soll voraussichtlich 2025 von Kroatien aus in See stechen und soll unter anderem Rom, Venedig, Slowenien, Albanien und Griechenland anfahren.

Für viele von uns, ist es wichtiger denn je geworden, eine gute Work-Life-Balance zu finden. Er scheint jedenfalls alles bestens geplant zu haben.

Zwei Personen konnten mit einem Trick sehr viel Geld scheffeln, doch ihr Glück hielt nur kurz an: 2 Männer investierten 100 Dollar in Kryptowährungen und erhielten überraschend 10 Millionen – Doch ihr Traum währte nur wenige Monate