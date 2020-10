Super Smash Bros. bekommt neue Helden – Es sind Minecraft-Charaktere

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Minecraft vermischt sich ohnehin immer wieder mit anderen Spielen – so manch einer baut etwa riesige Gebäude aus World of Warcraft nach.

Was haltet ihr von Steve, Alex, dem Endermen und dem Zombie in Smash Bros.? Eine coole Neuerung oder passt das gar nicht?

Durch das Platzieren von Blöcken ist es sogar möglich, andere Charaktere temporär einzusperren – ganz so, wie es trollende Mitspieler in Minecraft gerne mal machen.

Was können die Charaktere? Auch wenn noch nicht alle Details bekannt sind, lässt sich aus dem ersten Trailer bereits viel erkennen. Zahlreiche Minecraft-Mechaniken wurden übernommen und nahezu 1:1 in Smash Bros. übertragen. So können die Charaktere verschiedene Blöcke setzen, sich Schwerter craften, TNT platzieren, um es mit Redstone-Leitung zu zünden oder sogar mit einem Minecart durch die Karte fahren.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 − = eins

Insert

You are going to send email to