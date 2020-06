Es gibt ein Might and Magic Heroes Online – Aber wie lange noch?

Kennt ihr Might and Magic Online? Die Online-Variante der bekannten Strategiespiele-Reihe läuft nach wie vor – trotz weniger Spieler.

Was ist Might and Magic Online? Das letzte Spiel der Strategiespiele-Reihe Might and Magic Heroes (früher Heroes of Might and Magic) erschien 2015. Seitdem ist es still geworden um die klassischen Fantasyschlachten. Als Auto-Battler könnt ihr jedoch noch Kämpfe ausfechten. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wie ihr neue Abenteuer im klassischen Stil erleben könnt – mit Might and Magic Online.

Das Online-Strategiespiel basiert auf demselben Prinzip wie die Hauptreihe:

Mit eurem Helden erkundet ihr eine große Fantasywelt und stellt unterwegs eine Armee auf

Ihr entscheidet euch, ob ihr für die Fraktion Zuflucht oder für Nekropolis in den Krieg zieht

Ihr bekämpft Monster in taktischen Rundenkämpfen

Zudem sammelt ihr wertvolle Artefakt-Kisten und Rohstoffe (Gold, Holz, Metall) auf

Mit den Rohstoffen baut ihr eine Stadt auf, in der ihr neue Einheiten ausbildet

Ihr erledigt sogar Quests, die euch Erfahrungspunkte geben, mit denen ihr euren Helden verbessert

Der Trailer zeigt euch, was euch in Might and Magic Heroes Online erwartet.

Wie sieht es mit dem Multiplayer-Part aus? Might and Magic Heroes Online ist ein Multiplayer-Spiel. Das bedeutet, ihr trefft in der Spielwelt immer wieder auf andere Spieler. Handelt es sich dabei um Mitglieder eurer eigenen Fraktion, dann könnt ihr zusammenschließen und etwa kooperativ mächtige Monster bekämpfen.

Bei Spielern aus der gegnerischen Fraktion erwarten euch dagegen PvP-Schlachten.

Wie steht es aktuell um das Spiel? Might and Magic Heroes Online kann kostenlos über den Browser oder über Steam gespielt werden. Allerdings erschien das letzte große Update Mitte 2016 und auch die Entwickler haben sich seit rund einem Jahr nicht mehr zu Wort gemeldet.

Die Spielerzahl über Steam lag laut Steamcharts in den vergangenen 30 Tagen im Peak bei 24.

Es scheint also so, als würde das Spiel nicht mehr weiterentwickelt. Das wird von den Spielern kritisiert, genau wie Pay2Win-Elemente. Denn ihr könnt nur eine bestimmte Anzahl an Missionen pro Tag spielen. Wollt ihr mehr machen, müsst ihr Geld ausgeben.

Might and Magic Heroes Online erschafft durchaus die Atmosphäre der bekannten Strategiespiele-Reihe.

Lohnt sich das Spiel? Might and Magic Heroes Online ist kostenlos und wer es nur nebenbei spielen möchte, um das nostalgische Gefühl der Spielereihe zu erleben, der kann mit dem Onlinegame durchaus Spaß haben.

Es ist aber wichtig zu wissen, dass es offenbar keine Updates mehr gibt und, dass ehrgeizige Spieler wohl nicht drumherum kommen, Geld auszugeben, wenn sie schnell vorankommen wollen.

Falls ihr wissen möchtet, welche weiteren Strategiespiele sich für Onlinefans lohnen, dann schaut euch den MeinMMO-Artikel die 12 besten Strategiespiele für PC mit Multiplayer an.