Michael Douglas wollte im 3. Ant-Man-Film spektakulär in die Luft fliegen

Wie Michael Douglas in einem Interview erzählte, hatte er im dritten Ant-Man-Film für seine Figur einen ganz besonderen Wunsch, auch wenn Marvel ihm diesen nicht erfüllte.

Michael Douglas hatte neulich einen Auftritt in The View, um seine neue Serie Franklin zu promoten. Dabei erzählte er auf eine Nachfrage hin, dass er sich für seine Figur in Ant-Man And The Wasp: Quantumania einen ganz besonderen Abgang gewünscht hatte.

Er spielt im MCU Hank Pym, einen genialen Entomologen (Insektenforscher) und Physiker, der auch den Ant-Man-Anzug erfunden hat.

Hier seht ihr einen Trailer zum dritten Ant-Man-Film:

Er wollte einen spektakulären Abgang aus dem MCU

Was wünschte sich der Schauspieler für seine Figur? Wie Michael Douglas erzählte, hatte er den Wunsch, dass seine Rolle im dritten Ant-Man-Film sterben solle.

Dabei wollte er aber einen ganz besonderen Abgang aus dem Franchise hinlegen und möglichst spektakulär ins Gras beißen.

Eine ganz konkrete Idee, wie das Ganze aussehen sollte, hatte Michael Douglas auch schon:

[Getötet zu werden] war eigentlich mein Wunsch für den dritten Film. Ich sagte, dass ich gerne einen ernsthaften [Tod] hätte, mit all diesen tollen Spezialeffekten. Es muss eine fantastische Möglichkeit geben, wie ich auf Ameisengröße schrumpfen und explodieren kann, was auch immer das ist. Ich möchte all diese Effekte nutzen. Michael Douglas, Quelle: ew.com

Das war auch nicht das erste Mal, dass der Schauspieler diesen Wunsch geäußert hatte. Bereits auf dem roten Teppich zum dritten Ant-Man-Film hatte der Schauspieler gegenüber Hollywood Reporter erzählt, dass er einen vierten Teil machen würde, solange er in diesem draufgehe.

Werden wir Michael Douglas nochmal als Hank sehen? Klingt eher nicht so. Denn auch, wenn Marvel den Wunsch von Michael Douglas nicht erfüllt hatte und Hank Pym den Film überlebte, scheint er kein Interesse an einer Rückkehr ins Franchise zu haben.

Der Schauspieler meinte im Rahmen des Interviews bei The View nämlich weiter, er werde wohl nicht noch einmal für seine Rolle in einem vierten Film zu Ant-Man zurückkehren:

„Aber das war beim letzten Mal. Jetzt glaube ich nicht, dass ich [bei einem vierten] auftauchen werde.“

Jedoch gab es seitens Marvel noch keinerlei Informationen, wie es mit Hank Pym in Zukunft im MCU weitergehen soll oder ob es überhaupt einen vierten Ant-Man-Film geben wird.

