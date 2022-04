MeinMMO sucht Redakteur:in (m/w/d) im Home-Office für Tech und Hardware

Das Team von MeinMMO sucht ab sofort Verstärkung für unseren Bereich Tech und Hardware. Bewerbt euch jetzt um eine Stelle bei uns, in der ihr selbstständig vom Home-Office aus oder im Büro in München für MeinMMO dann News, Storys, Analysen, Guides und Specials zu Technik und Hardware verfasst.

Was wir suchen: Wenn du dich für unsere Stelle als (Junior) Tech-Redakteur bewirbst, solltest du für Hardware und Technik im Bereich PC- und Konsolen brennen.

Du liebst es, deine Nintendo Switch mit Cases und Analogstick-Grips zu optimieren oder nimmst gern zehn Controller für die PlayStation in die Hand, um den besten zu finden?

Du möchtest unseren Lesern und Leserinnen dabei helfen, das Beste aus ihrer Hardware herauszuholen oder gar neue zu entdecken – mit Tipps, Guides und kreativen Selbstversuchen? Dann bist du hier bei uns richtig!

Das ist uns wichtig:

Du bist fasziniert von Gaming-Tech und -Hardware, z.B. Konsolen, Gaming-PCs und -Notebooks, Peripheriegeräte oder Tech-Gadgets

Dröge News sind nichts für dich, du suchst stets nach spannenden Storys, um viele weitere Tech-Enthusiasten mit deinem Content zu begeistern

Du lebst in der Praxis, nicht in der Theorie; du schraubst gern an Settings oder suchst nach kreativen Lösungen bei Hardware-Problemen

Du bist in der Lage, Fachbegriffe sowie komplexe Themen verständlich und unterhaltsam zu vermitteln

Du tauschst dich mit Gleichgesinnten aus und steckst deine Nase in Communitys, um zu wissen, was die Zielgruppe gerade bewegt

Du bist bereit, gründlich zu recherchieren und kannst Sachverhalte mit deiner Expertise einordnen

Hervorragende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse

Du verleihst deinen Artikeln stets einen einzigartigen Spin, der Lust aufs Lesen macht

Du verstehst es, nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam über Tech-Themen zu berichten

Du bist offen für neue Trends und Entwicklungen und lernst gern dazu

Grundkenntnisse in den Bereichen SEO, Bildbearbeitung und/oder Produktfotografie sind ein Plus, aber keine Voraussetzung

Ebenso von Vorteil, aber keine Voraussetzung sind erste Erfahrungen im Videobereich, z.B. hast du bereits Texte für Videos geschrieben oder selbst vor der Kamera gestanden

Wir würden die Stelle zum 01.07.2022 gerne besetzen. Vielleicht ja mit dir.

Das ist dein Job

Du wirst als (Junior) Tech-Redakteur Teil unserer Redaktion und hilfst MeinMMO, die Berichterstattung mit Fokus auf Tech und Hardware zu gestalten. Dabei sind wir dankbar für Vorschläge und Input, wie wir diesen Bereich noch verbessern können.

Als (Junior) Tech-Redakteur bzw. -Redakteurin kennst du dich nicht nur in deinem Fachgebiet sehr gut aus, sondern du verfolgst auch neue Trends und verstehst es, spannende, einzigartige Storys über Tech-Produkte zu erzählen.

Du probierst gern neue Sachen aus und beschäftigst dich intensiv mit Produkten, Features und Software- bzw. App-Lösungen.

Dein Aufgabenfeld:

Du recherchierst, schreibst und redigierst Tech-Artikel für MeinMMO.de, darunter „Hands On“-Berichte, Guides, News und Kolumnen

Du kannst dich kreativ entfalten und somit zu einem einzigartigen Contentmix beitragen

Du optimierst Artikel für Suchmaschinen (SEO) bzw. Google Discover und pflegst sie ansprechend gestaltet in unser Content-Management-System ein

Du konzipierst neue Artikel- und Videoformate gemeinsam mit dem Team

Du bekommst klare Richtlinien und Guides sowie Coaching in allen relevanten Bereichen wie SEO, Digital Publishing, Storytelling und Bildbearbeitung

Du analysierst Daten mit entsprechenden Tools, um relevante Themen zu finden und Artikel passend für die Zielgruppe aufzubereiten

Du kommst in Kontakt mit wichtigen Herstellern aus der Tech-Branche

Du wirst Teil eines wachsenden Tech- & Hardware-Teams mit gemeinsamen Zielen und tauschst dich mit Gleichgesinnten aus, die u.a. für GamePro.de und GameStar.de schreiben

Das ist MeinMMO

Wer wir sind: MeinMMO wurde im September 2013 gegründet. Seit März 2016 sind wir Teil von Webedia Gaming. Wir unterhalten eine eigenständige Redaktion, bei der die meisten von ihrem Home-Office aus arbeiten. Wir greifen auf die Ressourcen in unserer Zentrale in München zurück, wo auch die Redaktion der GameStar sitzt. Sowohl GameStar als auch MeinMMO und GamePro sind Teil der Webedia Gaming GmbH.

Der Fokus von MeinMMO liegt auf beliebten Service-Spielen, die über Jahre weiterentwickelt und gemeinsam online gespielt werden. Darunter befinden sich Titel wie Spiele der „Call of Duty“-Reihe, World of Warcraft, Lost Ark, Pokémon GO, GTA Online, Fortnite, Destiny 2 oder FIFA 22.

Was wir bieten:

Eine Vollzeitstelle für unseren Standort in München (oder aus dem Home Office)

Ein sehr gutes Arbeitsklima und abwechslungsreiche Aufgaben in einer dynamischen Abteilung

Die Chance und Ambition, den Tech & Hardware-Bereich von Mein-MMO.de bzw. Webedia weiter aufzubauen und auszugestalten

Ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Regelungen

Eine sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel

Rahmenbedingungen und Bewerbung

Für wann ist der Job? Ab dem 01.07.2022.

Für wie viele Stunden ist der Job? 40 Stunden die Woche, mit flexiblen Arbeitszeiten.

Wie sieht es mit Bezahlung aus? Details werden im persönlichen Gespräch geklärt.

Was muss in die Bewerbung?

Ein Motivationsschreiben

dein tabellarischer Lebenslauf

Zeugnisse

Arbeitsproben

Wo muss die Bewerbung hingeschickt werden? Nutzt hierfür unser Online-Portal unter diesem Link.

Wann kann ich mit einer Zu- oder Absage rechnen? In der Regel sollte man innerhalb von 14 Tagen eine Reaktion von uns erhalten haben. Sollte der Zeitraum überschritten werden, empfehlen wir, dass man sich nochmals proaktiv bei uns meldet.

Hinweis zum Datenschutz: Nachdem wir jemanden eingestellt haben, werden wir alle Bewerbungen löschen. Aber vorher sollte jeder eine Zu- oder Absage erhalten haben.