MeinMMO sucht ab sofort freien Autor (m/w/d) im Home Office

Wir suchen ab sofort Unterstützung für unsere Online-Redaktion und unseren Live-Ticker zu Next-Gen-Konsolen und deren Verfügbarkeit.

Wer wir sind: Mein-MMO.de wurde im September 2013 gegründet und ist mittlerweile die größte Seite für Online-Gaming in Deutschland. Unsere Seite begleitet Service-Games, die über eine lange Zeit weiterentwickelt werden. Unser Team verfolgt den Ansatz, Spiele tiefgehend zu begleiten, Experten in einzelnen Games zu werden und nah an der Community zu sein. Mit bis zu 30 Inhalten pro Tag, von der aktuellen News bis zu aufwändigen Specials, berichtet MeinMMO über alles, was Online-Multiplayer-Gamer bewegt. Darunter befinden sich rasante MMO-Shooter wie Destiny 2, klassische MMORPGs wie World of Warcraft, und auch Online-Multiplayer-Neuheiten wie Call of Duty: Modern Warfare.

Wen wir suchen: Ab sofort suchen wir jemanden, dessen Herz für Konsolen und Hardware schlägt. Wir suchen Unterstützung für unseren Live-Ticker zur Verfügbarkeit der PlayStation 5. Erfahrung im Online-Journalismus ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.

Du kennst dich besonders gut mit Konsolen wie der PS5 und der Xbox Series X aus. Du weißt, welcher Shop als nächstes Konsolen im Angebot hat und kennst die einschlägigen Twitter-Accounts und Discord-Channels. Außerdem scheust du dich auch nicht, ein Telefon in die Hand zu nehmen und bei Amazon, MediaMarkt und Co. nachzufragen.

Aufgepasst: Dies ist eine Ausschreibung für Freelancer (m/w/d). Es geht um keine Festanstellung.

Deine Aufgaben

Du betreust den Live-Ticker zur Verfügbarkeit der PlayStation 5.

Du suchst in den gängigen Online-Shops nach verfügbaren Konsolen, hast dabei Twitter im Auge und stehst in dauerhaften Kontakt zu unserer Community und nimmst deren Hinweise auf.

Du lernst, in unserem Content-Management-System WordPress zu arbeiten und Artikel webgerecht zu gestalten.

Du recherchierst und befragst Experten und integrierst dieses Wissen in deine Arbeit.

Was ist das für ein Live-Ticker? Wie allgemein bekannt, ist es derzeit schwierig eine PlayStation 5 zu erwerben. Über die Pandemie gibt es Probleme in der Produktion, was zu einer Knappheit führt. Seit Februar 2021 haben wir auf MeinMMO einen Live-Ticker am laufen, der schnelle Updates zur aktuellen Verfügbarkeit gibt.

Wir beobachten die Shops, telefonieren mit verschiedenen Händlern und nehmen Hinweise aus der Community entgegen. Es kommt oft auf Sekunden an, um eine PS5 ergattern zu können. Deshalb suchen wir jetzt mehr Unterstützung, um den Live-Ticker ist bester Qualität und Geschwindigkeit zu gestalten.

Was wir bieten

Die Arbeit kann aus dem Home-Office heraus online erledigt werden.

Der Ticker soll zu feste Zeiten von dir und deinen künftigen Kollegen betreut werden. Wann genau du arbeitest, klären wir im persönlichen Gespräch.

Austausch im Bereich Online-Journalismus und Web-Publishing.

Du bist Teil eines hoch engagierten Teams, das einander gegenseitig Feedback gibt und sich unterstützt.

Du bist Teil einer der größten, drei Gaming-Seiten in Deutschland (GameStar, GamePro und MeinMMO), die zu einem Netzwerk gehören.

Was wir erwarten

Du interessierst dich für Hardware, Konsolen und weißt, wie das Einkaufen im Internet funktioniert.

Du kennst die geläufigen Informationsquellen für Gamer und ihre sozialen Netzwerke.

Du bist resistent gegen Stress, wenn es mal hektisch wird. Du bist in der Lage einen kühlen Kopf zu bewahren und lässt dich nicht so schnell aus dem Konzept bringen.

Es macht dir Spaß, dich in andere hineinzuversetzen und ihre Bedürfnisse zu erkennen.

Du solltest kontaktfreudig sein, um über verschiedene Kanäle Hinweise auf Verfügbarkeiten entgegen nehmen zu können

Für wann ist der Job? Ab sofort. Du solltest im April starten können.

Für wie viele Stunden ist der Job? Mindestens 20 Stunden in der Woche solltest du zur Verfügung haben für diesen Job.

Wie sieht es mit Bezahlung aus? Die Details der Bezahlung werden gemeinsam im persönlichen Gespräch geklärt. In diesem Zuge klären wir je nach Stundensatz auch den möglichen Umfang.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an diese Mail-Adressen:

leya.jankowski@webedia-group.com

matthias.hohn@webedia-group.com

Woraus sollte die Bewerbung bestehen?

Ein Motivationsschreiben

Dein Lebenslauf

Eine Auflistung deiner verfügbaren Arbeitszeiten

Wann ist Einsendeschluss? Bis zum 31. März 2020 nehmen wir Bewerbungen an. Rechnet nach Einreichung eurer Bewerbung mit ein bis zwei Wochen Bearbeitungszeit.

Datenschutz: Erhaltet ihr eine Absage, werden eure Unterlagen sofort gelöscht. Sollten wir für Bewerber noch andere Optionen in unserem Unternehmen sehen als für die ausgeschriebene Stelle, werden wir nochmal auf euch zukommen.