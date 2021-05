Bereit für PS5 und Xbox Series X: Dieser Samsung 4K-Fernseher verfügt über einen HDMI 2.1-Anschluss (Port 4) und ist damit ebenfalls für die neuen Konsolen geeignet. Dabei kommen auch VRR und ALLM zum Einsatz, womit ein niedriger Input-Lag garantiert ist. Am PC könnt ihr mit dem Fernseher Super Ultrawide GameView nutzen. Damit könnt ihr unterstützte Spiele in 32:9 statt 16:9 genießen. Neben den Gaming-Eigenschaften bietet er vor allem ein sehr gutes Bild und dabei diese weiteren Features.

Bereit für 4K-Gaming: Sony betitelt den 4K-Fernseher selber als “Bereit für PlayStation 5”. Das ist er in der Tat und damit natürlich auch bestens geeignet für die Xbox Series X. Der Sony XH90 ermöglicht 4K-Gaming mit 120 FPS. Das entsprechende Firmware-Update ist seit einiger Zeit zum Download bereit. VRR und ALLM werden laut Sony ebenfalls noch per Softwareupdate folgen.

Insert

You are going to send email to