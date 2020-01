Nur noch am heutigen Freitag könnt ihr euch bei MediaMarkt im Angebot den Sony KD-55AG8 4K OLED TV günstig wie nie zuvor kaufen.

MediaMarkt bietet nur noch am heutigen 10. Januar ein ganz besonderes Schnäppchen an. Wer einen neuen 4K-Fernseher sucht und dabei einen sehr guten kaufen möchte, sollte sich das Angebot für den Sony OLED TV genauer anschauen.

Sony KD-55AG8: 150 Euro günstiger als der Bestpreis

So gut ist das Angebot: Bei MediaMarkt bekommt ihr den Sony KD-55AG8 für 1.222 Euro. Der nächstbeste Anbieter listet den Fernseher für 1.399 Euro. Der bisher beste Preis für den TV lag bei 1.379 Euro. Somit bekommt ihr ihn im aktuellen Angebot nochmal 150 Euro günstiger als bisher. Für den sehr gut bewerteten 4K TV definitiv ein Schnäppchenpreis.

Kleiner Nachteil: Online ist der Sony OLED TV bereits ausverkauft. Allerdings könnt ihr ihn online zur Abholung in einem Markt bestellen. Er ist noch in vielen Märkten verfügbar. So spart ihr euch zudem die Versandkosten.

Das steckt im Sony OLED 4K TV: Allen voran bietet der Sony KD-55AG8 eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll. Der 4K TV besticht aber natürlich vor allem durch die OLED-Technologie, die für ein herausragendes Bild sorgt. Für die nötige Leistung sorgt der X1 Extreme Prozessor, der auch zugleich für eine sehr gute Bildberechnung sorgt.

Des Weiteren verfügt der 4K TV natürlich über HDR, Dolby Vision und Motionflow XR. Ebenfalls ein besonderes Merkmal ist sein Betriebssystem. Hier setzt Sony auf Android, wodurch ihr den TV ganz einfach mit eurem Android-Smartphone verbinden könnt.

Das sagen die Käufer: Bei 73 Bewertungen bekommt der Sony KD-55AG8 insgesamt 4,4 von 5 Sternen. Dabei werden vor allem das herausragende Bild und der gute Sound hervorgehoben.

Pro Herausragendes Bild dank OLED

Sehr guter Sound für einen TV

Android-Betriebssystem

Sehr gute Leistung des TVs dank schnellem Prozessor Contra Umständliches TV-Menü

Kein Timeshift

