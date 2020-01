MediaMarkt hat zwei interessante Angebote. Dort gibt es die 3 für 79€ und die 3 für 49€-Aktion, bei denen ihr drei Spiele günstiger kaufen könnt.

Es gibt derzeit bei MediaMarkt einen besonderen Prospekt mit interessanten Angeboten. Darunter auch eine SSD zum aktuellen Bestpreis. Vor allem zwei Aktionen aus dem MediaMarkt Prospekt lohnen sich für uns Gamer. Es gibt wieder einmal die Chance drei Spiele zu kaufen und sie zusammen deutlich günstiger zu bekommen.

So funktionieren die Aktionen: Besucht die jeweilige Aktionsseite und legt euch daraus drei Spiele eurer Wahl in den Warenkorb. An der Kasse wird dann automatisch der Preis der Spiele auf 49 Euro oder 79 Euro reduziert. Je nachdem, welche Spiele ihr euch ausgesucht habt.

Alle Angebote im MediaMarkt Prospekt gelten bis zum 13. Januar oder solange der Vorrat reicht.

3 für 79 Euro: Top-Spiele zum Spitzenpreis kaufen

Nachfolgend stellen wir euch ein paar mögliche Bundles vor. Jeweils unterteilt nach der Plattform. Bedenkt, dass ihr aber auch Spiele verschiedener Plattformen kombinieren könnt.

3 für 79 Euro für PC: Das Bundle kostet im Bestpreisvergleich 98 Euro und somit spart im Vergleich bei MediaMarkt 19 Euro.

Tropico 6 El Prez Edition

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Train Simulator 2019

3 für 79 Euro für PS4: Im Bestpreisvergleich liegt dieses Bundle bei 98 Euro und somit könnt ihr euch 19 Euro bei MediaMarkt sparen.

Red Dead Redemption 2

The Outer Worlds

The Surge 2

3 für 79 Euro für Nintendo Switch: Dieses Bundle für Nintendo Switch kostet im Vergleich 100 Euro und somit spart ihr hier dank MediaMarkt 21 Euro.

Vampyr

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Collection of Mana

3 für 79 Euro für Xbox One: Mit diesem Bundle spart ihr 32 Euro bei MediaMarkt gegenüber dem Bestpreisvergleich.

Gears 5

The Outer Worlds

Forza Horizon 4

The Outer Worlds ist definitiv eine Empfehlung für RPG-Fans.

3 für 49 Euro: Spiele, die noch immer großartig sind

In dieser Kategorie stehen euch ein paar echte Spieleperlen zur Auswahl. Manche sind schon etwas älter, aber noch immer Spiele, die ihr euch definitiv näher anschauen solltet. Zum Beispiel Shadow of the Tomb Raider und Kingdom Come: Deliverance.

Nachfolgend findet ihr wieder eine Auswahl möglicher Bundles mit Ersparnis.

3 für 49 Euro für PC: Der Bestpreisvergleich für dieses Bundle liegt bei 96 Euro, wodurch ihr bei MediaMarkt satte 47 Euro sparen könnt.

Fallout Legacy Collection

Kingdom Come Deliverance

Metro Exodus

3 für 49 Euro für PS4: Hier könnt ihr 38 Euro gegenüber den aktuellen Bestpreisen der Einzelspiele sparen.

Shadow of the Tomb Raid Definitive Edition

Fallout 4 GOTY

Far Cry 5

3 für 49 Euro für Nintendo Switch: Diese Bundle-Kombination kostet im Preisvergleich 85 Euro und somit spart ihr 36 Euro bei der Aktion von MediaMarkt.

Wolfenstein Youngblood Deluxe Edition

Overwatch Legendary Edition

MudRunner American Wilds Edition

3 für 49 Euro für Xbox One: Die Ersparnis liegt bei diesem Bundle bei 48 Euro. Im Preisvergleich kosten euch die Spiele zusammen 97 Euro und somit ist MediaMarkt hier deutlich günstiger.

Rage 2 Deluxe Edition

The Division 2

Life is Strange 2

